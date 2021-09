Los Buccaneers mandan a Brown a la lista de covid-19

Fotografía de archivo en la que se registró a Antonio Brown (d), receptor abierto de los Buccaneers de Tampa Bay, quien dio positivo a una prueba de covid-19. EFE/Gary Bogdon

Tampa (EE.UU.), 22 sep (EFE).- Los Buccaneers de Tampa Bay colocaron al receptor abierto Antonio Brown en la lista de reserva covid-19, anunció el equipo el miércoles.

Brown es el tercer jugador, junto con el apoyador interno capitán de equipos especiales Kevin Minter y el receptor abierto del equipo de práctica Travis Jonsen, que se colocará en la lista esta semana.

Varias fuentes indicaron que Brown dio positivo al coronavirus.

"Kevin y Brown están en la lista COVID. Con Brown tenemos muchos jugadores con historial probado en esa posición", dijo Arians, señalando su profundidad como receptor abierto con Scotty Miller y Tyler Johnson.

Agregó que"Echaremos de menos a Kevin en cuanto a equipos especiales, pero tenemos a algunos jóvenes listos para jugar".

Arians dijo que Minter y Brown técnicamente todavía tienen la oportunidad de jugar el domingo, pero el equipo se está preparando como si no estuvieran disponibles.

Brown, como todos sus compañeros de equipo y todos los miembros del cuerpo técnico de los Bucs, está completamente vacunado y, según las reglas de la NFL, necesita dos pruebas negativas con 24 horas de diferencia para regresar, siempre que esté asintomático.

Los jugadores vacunados no están sujetos a la cuarentena obligatoria de 10 días como jugadores no vacunados. EFE

vmc/rm/cav