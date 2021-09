Llega a Chile grupo de 15 afganos que huyó del régimen talibán

Imagen de archivo de una ciudadana afgana al llegar al aeropuerto de Santiago. EFE/Elvis González

Santiago de Chile, 23 sep (EFE).- Un primer grupo de 15 familiares de la comunidad afgana en Chile llegó este jueves al país suramericano tras huir del régimen talibán que tomó el poder en su país a mediados de agosto, siendo recibidos por personal diplomático en Santiago.

Gran parte del grupo, compuesto por nueve adultos y seis menores de edad, debió movilizarse por sus propios medios a la frontera con Irán donde fueron recibidos por funcionarios de la Embajada de Chile en ese país, para luego hacer escala en Catar y Brasil hasta llegar a destino.

"Cuando iniciamos este proceso producto de la crisis humanitaria en Afganistán, no sabíamos a ciencia cierta el número de gente que podía llegar. Hasta hoy, hemos recibido a 40 personas, entre familiares de la comunidad afgana y grupos que vienen patrocinados por organismos no gubernamentales", señaló el Director General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior de la Cancillería, Julio Fiol.

"Ellos han logrado salir de Afganistán, luego de un largo viaje, en el que algunos contaron con nuestra ayuda en Quetta, Pakistán, y otros en Teherán", agregó.

Por su parte, el encargado de Asuntos Externos y director de la Comunidad Afgana en Chile, Safer Habibi, agradeció la gestión del Estado chileno que en esta oportunidad benefició también a parte de sus familiares.

"Como afgano tengo una satisfacción enorme y como chileno me siento orgulloso de poder tenerlas aquí. La primera batalla fue traer a mis cuatro hermanas y lo logré gracias a la Cancillería", declaró.

El grupo se suma a las 18 personas que arribaron ayer a Santiago, cuyas mujeres pertenecen a la organización internacional Ascend que impulsa el liderazgo femenino a través de actividades vinculadas al montañismo.

A inicios de septiembre, además, Chile recibió a la ciudadana afgana Zainab Momeny de 33 años que escapó de Afganistán vía Pakistán y cursó la ruta hacia el destino final gracias al apoyo diplomático de Argentina.

Momeny fue la primera persona afgana que encontró refugio en Chile de un total de casi 300 personas que llegarán progresivamente al país suramericano, según informó el Gobierno, en base a una lista elaborada por la comunidad afgana residente y en la que se incluyó a las familias de 10 mujeres defensoras de los derechos humanos.

Con ese fin, el Gobierno entregó cartas de desplazamiento a través de una ONG que facilitará la movilización hacia Chile.