LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

Jueves 23 de septiembre de 2021

LO ÚLTIMO

Fuerzas mexicanas rodean campamento de migrantes en frontera

EEUU define detalles de plan para vacunas de refuerzo

Volverán los castigos y ejecuciones en Afganistán

Opositores en Rusia se alían contra resultado electoral

EEUU: Catedral elige artista para cambiar vitrales racistas

My Little Pony presenta historia sobre tolerancia

PRIMERA PLANA

AMN-INM EEUU-HAITÍ RENUNCIA

SIN PROCEDENCIA - El enviado especial del gobierno de Joe Biden a Haití ha renunciado en protesta por las expulsiones “inhumanas” de migrantes haitianos a su país. Por Joshua Goodman y Matthew Lee. 680 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-INM MÉXICO-EEUU FRONTERA-MIGRANTES

CIUDAD ACUÑA, México — Un campamento donde hace días más de 14.000 migrantes se encontraban junto a la frontera de Texas se ha reducido drásticamente. Al otro lado del río, en México, los migrantes haitianos se encontraron rodeados al amanecer por efectivos de seguridad mientras un helicóptero atronador sobrevolaba el lugar. Por María Verza y Juan Lozano. 1.100 palabras. AP foto. ENVIADO.

Con:

-MIGRANTES HAITIANOS: WhatsApp, redes sociales guían a migrantes haitianos a Texas.

ONU-GEN ENTREVISTA AP-PAKISTÁN-CANCILLER

NACIONES UNIDAS - Ser realista, ser paciente, comprometerse y, sobre todo, no aislar. Estos son los pilares de una política que toma cuerpo en Pakistán para tratar con el nuevo régimen que ha vuelto a gobernar el país vecino -el resurgente y frecuentemente volátil Talibán afgano- dice el canciller de Pakistán en entrevista con The Associated Press. Por Edith M. Lederer. 730 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN CORONAVIRUS-PORTUGAL-VACUNAS

OEIRAS, Portugal - Varios países de Europa estudian el modelo portugués para contener la pandemia de COVID-19. Portugal está cerca de lograr su objetivo de vacunar al 85% de su población y todo el mérito de esa campaña se lo lleva un contraalmirante que la dirigió. Por Barry Hatton. 1.200 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-VACUNAS: Novavax y Serum Institute of India piden a OMS colocar vacuna en lista de emergencia.

-PREMIOS NOBEL: Coronavirus reducirá de nuevo ceremonias de Premios Nobel.

-AMN-GEN CORONAVIRUS EEUU: EEUU define detalles de plan para vacunas de refuerzo

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN CORONAVIRUS-ARGENTINA MASCOTAS

BUENOS AIRES - Resulta difícil creer que un cerdito de pelo áspero, un diminuto petauro de Indonesia, una rata de cola larga o una tarántula puedan reconfortar a quienes han lidiado con los duros momentos que trajo aparejados la pandemia. Pero así ha ocurrido en Argentina, un país tradicionalmente amistoso con las mascotas donde animales exóticos y otros más comunes han aliviado la soledad durante el largo aislamiento. Por Almudena Calatrava. 1.504 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

REP-GEN PERÚ-AGUA

LIMA - La abundante niebla del invierno en los cerros más elevados y olvidados de la capital de Perú se convierte en una bendición y al mismo tiempo en un castigo para miles que no tienen agua en Lima, la segunda ciudad más grande construida en un desierto después de El Cairo. Por Franklin Briceño. 942 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AML-GEN ASAMBLEA GENERAL-LATINOAMÉRICA

NUEVA YORK - El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dice ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que cuenta con limitados recursos para hacer frente a la enorme migración caribeña y africana que cruza por su país y pide al mundo que aporte esfuerzos y recursos para enfrentar “una crisis humanitaria regional de graves proporciones”. Por Claudia Torrens. 485 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-ASAMBLEA GENERAL-CUBA: Cuba advierte en la ONU sobre lección de intervenir Afganistán.

AMS-GEN CORONAVIRUS-ARGENTINA

BUENOS AIRES - La provincia de Tierra del Fuego, la más austral de Argentina, se convierte en la primera jurisdicción en alcanzar la “inmunidad de rebaño” debido al avance del plan de vacunación contra el coronavirus. Esa jurisdicción vacunó al 93% de su población mayor de 18 años con una dosis y al 72% con el esquema completo, según el gobierno.

AMS-ECO PARAGUAY-BAJANTE NAVEGACIÓN

ASUNCIÓN - El río Paraguay registra una bajante histórica de su caudal en el puerto de Asunción dejando al borde de la interrupción a la navegación comercial, lo que podría ocasionar pérdidas por unos 100 millones de dólares. Por Pedro Servín. 576 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN EEUU-CATEDRAL-VITRALES

SIN PROCEDENCIA — La Catedral Nacional de Washington escoge al artista contemporáneo Kerry James Marshall, renombrado por sus obras que muestran la vida afroestadounidense, para que diseñe unos nuevos vitrales con temas de justicia racial, en reemplazo de unos con imágenes confederadas que fueron retirados de la iglesia en 2017. Por Peter Smith. 340 palabras. AP fotos. ENVIADO

REP-INM EEUU-ELECCIONES-HISPANOS

AUSTIN, Texas - Los hispanos temen que una nueva manipulación de los distritos electorales desaliente el voto de esa comunidad en Estados Unidos. Por Acacia Coronado y Nicholas Riccardi. 1.060 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

EUR-POL RUSIA-ELECCIÓN-PROTESTA

MOSCÚ — Políticos y activistas que perdieron contra candidatos respaldados por el Kremlin en las elecciones parlamentarias de Rusia el fin de semana forman una coalición para disputar los resultados de una votación por internet que ellos dicen fue manipulada en su contra y a la que atribuyen su derrota. Por Daria Litvinova. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

ASI-GEN AFGANISTAN TALIBAN CASTIGOS

KABUL — Los severos castigos, las amputaciones y ejecuciones implementados durante el último régimen del Talibán regresarán a Afganistán ahora que la milicia islámica ha vuelto al poder, aseguró uno de los fundadores del grupo y quien fue encargado de disciplina ideológica en el régimen pasado. Por Kathy Gannon. 680 palabras. AP fotos. ENVIADO

REP-GEN AFGANISTÁN-MUSICOS

KABUL - Un mes después de que el Talibán tomase el poder ya no se escucha la música en Afganistán. Temerosos de que el Talibán vuelva a proscribir la música, como cuando gobernó en los años 90, los músicos se han llamado a silencio. Por Bernat Armangue. 800 palabras. AP Foto.

DEPORTES

DEP-FUT MÉXICO-SANCIONES

CIUDAD DE MÉXICO - Por realizar prácticas monopólicas, 17 clubes de la Liga MX, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y ocho personas son multadas con 177.6 millones de pesos (unos 88 millones de dólares), informa la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), organismo que regula la libre competencia en el país. Por Carlos Rodríguez. 448 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT ALEMANIA-LIGA-PANORAMA

DÜSSELDORF, Alemania - El dirigir al Mainz en la Bundesliga significa inevitablemente ser comparado con los nombres ilustres que iniciaron sus carreras en el club alemán antes de llegar a equipos de clase mundial. Tanto Jürgen Klopp como Thomas Tuchel han conquistado la Liga de Campeones con clubes ingleses —Klopp con el Liverpool, Tuchel con el Chelsea. Después de años de luchar por sobrevivir en la Bundesliga, el Mainz vuelve a estar bajo los reflectores con Bo Svensson al frente. Por James Ellingworth. 420 palabras. AP Foto.

DEP-AUT F1-GP RUSIA

SOCHI, Rusia - Lewis Hamilton y Max Verstappen intercambian declaraciones previo al Gran Premio de Rusia, menos de dos semanas después de un choque que dejó fuera de la última carrera a los dos rivales por el título de la Fórmula Uno. 331 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-MUS PREMIOS BILLBOARD

SIN PROCEDENCIA - Los Premios Billboard de la Música Latina prometen un gran espectáculo esta noche, con la participación de luminarias como Carlos Vives, Camila Cabello, Juanes, Karol G y Marc Anthony. Bad Bunny es el principal finalista con 22 menciones, seguido de Maluma, con 11, y J Balvin con 9. Pero tres artistas ya tienen trofeos asegurados: Maná, con el premio Billboard ĺcono; Daddy Yankee, con el Billboard Salón de la Fama; y Paquita la del Barrio, con el Billboard Trayectoria Artística. Por Sigal Ratner-Arias. 450 palabras. ENVIADO. Editores: se actualizará.

Con: PREMIOS BILLBOARD-LISTA

ESP-CIN MY LITTLE PONY

CIUDAD DE MÉXICO - Mientras el mundo busca una mayor tolerancia, una nueva película de My Little Pony muestra que en la unión está la fuerza. Los actores mexicanos Belinda, Paulina Goto y Vadhir Derbez comparten sus experiencias doblando la versión en español de esta cinta animada, que se estrena el viernes en Netflix. Por Berenice Bautista. 550 palabras. AP Foto. ENVIADO.

