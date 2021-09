Kiermaier se lleva pelotazo pero Rays avanzan a playoffs

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Kevin Kiermaier se llevó un pelotazo el miércoles, dos días después de negarse a devolver una tarjeta de anotaciones, pero la aparente represalia no impidió que los Rays de Tampa Bay aseguraran su boleto a los playoffs.

“Sí, fue intencional”, afirmó Kiermaier acerca del primer lanzamiento que le hizo el relevista Ryan Borucki en el octavo inning del juego que los Rays ganaron 7-1 a los Azulejos de Toronto. “Me lanzó prácticamente a la espalda. ”Creo que incluso ajustó la fuerza de su movimiento, para ser sincero. Pero es pasado. No me lastimó en absoluto, así que no me importa. Sigamos adelante, hemos ganado una serie y espero que podamos enfrentar a estos tipos de nuevo, de verdad".

Cuando se le preguntó por qué quiere jugar de nuevo ante Toronto, Kiermaier respondió: “Me motiva hacerlo, eso es todo lo que necesito decir”.

El pelotazo de Borucki llegó cuando los Rays ganaban ya por 7-1.

Los umpires sostuvieron una conversación antes de expulsar a Borucki. Ello provocó que el manager boricua Charlie Montoyo y el coach de pitcheo Pete Walker salieran furiosos de la cueva para protestar.

Walker fue echado también, y varios peloteros ingresaron en el terreno, sin que el altercado pasara a mayores.

El lunes, Kiermaier recogió una tarjeta con anotaciones que se le había caído de una muñequera al cátcher mexicano Alejandro Kirk durante una jugada en el plato. Luego, se negó a devolverla.

Kevin Cash, manager de Tampa Bay, se disculpó el martes ante la organización de los Azulejos y Montoyo aseguró que el asunto “había quedado atrás”.

Montoyo aseguró el miércoles que el pelotazo fue accidental. El manager lamentó haber tenido que usar a otro lanzador en un encuentro que estaba decidido.

“La reacción de Pete me dijo todo sobre esto”, comentó Montoyo. “Falló y le pegó, pero entiendo lo que esto parece. Entiendo que los Rays estén disgustados después de lo que había ocurrido en los últimos dos días”.

Austin Meadows bateó un jonrón de tres carreras durante un ataque de seis anotaciones en el tercer episodio por Tampa, líder de la División Este de la Liga Americana (94-59). Es la tercera vez consecutiva que los Rays avanzan a los playoffs y la tercera desde 2008.

Tampa Bay es campeón vigente de la Liga Americana. El año pasado, cayó en seis juegos de la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles.

Ante la complicada aritmética en la era del wild-card, Cash no estaba al tanto de que los Rays podían asegurar el boleto de playoffs sino hasta unos 45 minutos antes del encuentro.

El intermedista Brandon Lowe se enteró hasta después del encuentro, cuando apareció la noticia en la pizarra electrónica. Kiermaier dijo que tampoco lo sabía sino hasta que sus compañeros comenzaron a vestir unas camisetas con una leyenda especial luego del duelo.

“CONSTRUIDOS PARA OCTUBRE”, decían.

JT Chargois (6-1) logró la victoria. El tropiezo fue para Ross Stripling (5-7).

Por los Azulejos, los dominicanos Vladimir Guerrero Jr. de 3-2 con una anotada, Teoscar Hernández de 2-0 con una remolcada. El cubano Lourdes Gurriel de 4-1.

Por los Rays, los cubanos Randy Arozarena de 5-3 con dos anotadas, Yandy Díaz de 3-2 con dos impulsadas. Los dominicanos Manuel Margot de 4-1 con una anotada, Francisco Mejía de 4-2 con una anotada.