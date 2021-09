Johnny Depp recibe el Premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián

23-09-2021 JOHNNY DEPP EN EL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN. MADRID, 23 (CHANCE) En medio de una gran polémica debido a las acusaciones de violencia machista por su exmujer, Johnny Depp recibe el Premio Donostia en la 69º edición del Festival de Cine de San Sebastián. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



En medio de una gran polémica debido a las acusaciones de violencia machista por su exmujer, Johnny Depp recibe el Premio Donostia en la 69º edición del Festival de Cine de San Sebastián.



Johnny Depp llega al festival de San Sebastián 2021 para recibir el Premio Donostia. el intérprete recibe el premio un año después de su visita al zinelmadia donde presentó bebiendo con Shane Macgowan, película con la que obtuvo el premio especial del jurado. La entrega de este premio a Johnny Depp no está exenta de polémica porque actualmente el actor atraviesa varios procesos judiciales originados en acusaciones de maltrato por parte de su exmujer.



En esta ocasión el actor se enfrentó a los medios en la rueda de prensa previa a la gala en la que confesó: "Hollywood no es lo que fue ni lo que pretende ser". Recordando que el de Jack Sparrow es uno de sus personajes preferidos, reconoció: "Vive en mí y siempre estará disponible si se da la ocasión adecuada y me dan la oportunidad de interpretarlo de nuevo. Aunque sea en una fiesta de cumpleaños infantil". "Jack Sparrow siempre estará dispuesto a decir cosas estúpidas y hacer reír a los niños en tiempos de problemas".



Johnny Depp recibía minutos más tarde el Premio Donostia en el festival de San Sebastián y lo recibe "con humildad" y agradeciendo "profundamente" a un certamen de cine "de verdad". "Es algo que nunca olvidaré, lo llevaré siempre en la memoria". Ante los aplausos y los piropos, el actor respondió: "Yo también les quiero y estoy aquí por un único motivo, por la gente, porque el cine es para las personas y ellas son las que mandan".



Para el certamen que lo ha distinguido y en especial para su director, José Luis Rebordinos, ha tenido palabras de "profundo" agradecimiento por concederle una distinción, que tras ser anunciada el pasado mes de agosto causó polémicas entre quienes veían inoportuno un reconocimiento debido a la batalla judicial que mantiene con su exmujer Amber Heard, que le ha acusado de maltrato: "Gracias a José Luis y a su fantástica manera de asumir las cosas", ha destacado el protagonista de 'Piratas del Caribe', para el que el certamen donostiarra ha defendido la presunción de inocencia.



Y también ha dado las gracias a la gente que le ha inspirado y ayudado a seguir adelante, a la que le ha apoyado durante mucho tiempo: "Sois unos guerreros y siento los problemas en los que os hayáis podido meter por mi causa", ha resaltado Depp, que ha sido recibido en el escenario como un actor "inclasificable" que ha dado vida: "A personajes únicos, carismáticos y excéntricos y, sobre todo, memorables".