Fútbol/Primera.- Crónica del Cádiz CF - FC Barcelona, 0-0

Al Barça le comen las dudas en Cádiz



Los de Koeman, que terminó expulsado igual que Frenkie de Jong, firman un 0-0 de poca convicción



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona se dejó otro dos puntos (0-0) de LaLiga Santander este jueves en su visita al Cádiz que cerró la sexta jornada, una actuación sin confianza en los azulgrana ni excesiva actitud, mientras su técnico Ronald Koeman está cuestionado, que terminó sufriendo incluso tras la expulsión de Frenkie de Jong en el 65'.



Solo son seis jornadas, una mala también en Champions ante el Bayern, pero el Barça acumula dudas y pobres actuaciones. En el Nuevo Mirandilla fueron los de Álvaro Cervera los que cumplieron con su plan, en el primer tiempo con las líneas adelantadas y Negredo dando presencia en campo rival y en el segundo buscando la contra.



Los de Koeman tuvieron su momento dominante en la reanudación, tras un paradón de Ter Stegen a Negredo, pero Memphis, el hombre que sumó goles y puntos azulgranas en el inicio del curso, estuvo fallón como últimamente. Después llegó la expulsión de De Jong, con una segunda amarilla que no era, y el Cádiz se vino arriba. Al final un punto (9), y los catalanes son séptimos, a siete del líder Real Madrid, mientras los andaluces acumulan seis.



El Barça fue muy previsible, no tuvo precisión en sus pases, y buscó en más ocasiones el juego directo, centros nada buenos, que una buena elaboración. Los de Cervera apostaron por pescar el río revuelto y presionaron algo la salida de balón culé. No tardó en ganar balones el Cádiz, mientras el Barça trataba de construir con Gavi. Tras 25 minutos, los locales bajaron esa línea.



Memphis quiso aparecer y el Barça al menos estuvo tranquilo en defensa, en un camino a vestuarios que dejó la preocupante lesión de Fali para los amarillos. En la reanudación, Negredo tardó 20 segundos en tener la más clara del partido, pero Ter Stegen salvó un disparo envenenado a la escuadra. Ahí pasó el guión a ser azulgrana, pero Memphis perdonó dos muy claras de gol.



Cervera movió banquillo y pasó a la apuesta del 'Choco' Lozano. El Barça no aprovechó su momento y, en un partido sin amarillas, a Frenkie de Jong le cayeron dos seguidas, la segunda tocando balón y recogiendo el pie, y los de Koeman se quedaron con 10 media hora. Mirandilla rugió y el Cádiz pudo volver a noquear a su prestigioso rival como el año pasado, pero Ter Stegen fue salvador.



El meta alemán detuvo dos muy claras a Salvi, en el loco ida y vuelta de los últimos minutos. El Barça se lo pudo llevar también, pero de nuevo perdonó Memphis, con Piqué sumado al ataque en una contra. El partido murió en el área de un Barça que empieza a contagiarse de una dinámica mala, con dudas a todos los niveles y Koeman expulsado en los últimos segundos como broche.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CÁDIZ CF, 0 - FC BARCELONA, 0.



--ALINEACIONES.



CÁDIZ CF: Ledesma; Arzamendia (Perea, min.56), Haroyan, Chust, Pacha Espino, Fali (Joensson, min.40), Álvaro (Salvi, min.46), Iza (Akapo, min.79), Tomás Alarcón, Sobrino y Negredo (Lozano, min.57).



FC BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Araujo, Dest (Riqui Puig, min.80); Sergio, Frenkie de Jong, Gavi (Nico, min.73), Demir (Sergi Roberto, min.46), L. De Jong (Coutinho, min.68) y Memphis.



--ÁRBITRO: Del Cerro Grande (C.Madrileño). Amonestó Haroyan (min.68), Akapo (min.88) y Alarcón (mi.90) por parte del Cádiz. Y a Frenkie de Jong (min.61 y 65) y Sergi Roberto (min.65) en el Barça.



--ESTADIO: Estadio Nuevo Mirandilla.