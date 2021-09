España.- Sánchez avisa en la ONU de que la democracia "está amenazada" y pide defenderla ante derivas totalitarias

22-09-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece declaraciones a los medios en la residencia del Embajador Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas, a 22 de septiembre de 2021, en Nueva York (Estados Unidos). El presidente del Gobierno atiende a los medios después de reunirse con el secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, en la residencia del Embajador Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas. Después de esta rueda de prensa, Sánchez intervendrá en el debate de la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas. POLITICA Sam Simmonds/Europa Press



NUEVA YORK, 23 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Ana Fernández Vila)



El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha avisado este miércoles, ante el plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas, que "la democracia está amenazada" y, por ello, ha hecho un llamamiento a defenderla, "como única alternativa frente a cualquier deriva totalitaria, excluyente e intolerante".



"Sin duda, la democracia está amenazada. Seamos conscientes de ello. No es un don que se nos haya concedido, sino una larga y esforzada conquista histórica que debemos cuidar y proteger", ha proclamado durante su intervención en la sede de la ONU en Nueva York.



Sánchez ha señalado que la reciente crisis en Afganistán, tras la salida de las tropas de Estados Unidos y la llegada de los talibanes al poder, es un claro ejemplo de cómo la democracia está en riesgo. No obstante, ha añadido que "la lucha por la democracia no solo nos remite a Afganistán" sino que "afecta a los cinco continentes, y se libra también en los países más desarrollados del mundo".



"Es una lucha diaria contra quienes quieren imponer la desigualdad, beneficiando a unos pocos; quienes buscan excluir o culpar a las minorías más vulnerables; quienes llaman al odio por razones de origen, sexo o creencia; quienes apelan a muros y fronteras para impedir el avance de las ideas de igualdad y libertad, de fraternidad", ha detallado.



REIVINDICA LA LIBERTAD



Además, ha asegurado que "no hay ninguna razón racial, cultural, histórica o antropológica que justifique la mutilación de la libertad". "Por eso el único camino es la democracia", ha apostillado.



En este punto, ha avisado de que la democracia "no necesita explicaciones ni coartadas" y ha recordado las palabras del político socialista español de la primera mitad del siglo pasado, Fernando de los Ríos: "Cuando le preguntaron '¿Libertad para qué?', él respondió simplemente: 'Libertad para ser libres'".



Sánchez también ha defendido que "el modelo democrático es el único que garantiza la defensa y protección de los derechos humanos y de las libertades individuales. "Seguirá siendo el faro y guía de nuestra actuación", ha garantizado.



"Seguiremos defendiendo que toda sociedad humana, en cualquier lugar de este planeta, pueda vivir según los principios básicos de libertad, dignidad, justicia social y participación, respetando las leyes acordadas, la voluntad de las mayorías y los derechos de las minorías", ha ahondado.