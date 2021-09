El Villarreal perdió en sus tres últimas visitas al Real Madrid

El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema (d) presiona al centrocampista del Villarreal CF Yéremi Pino (i) durante un partido. EFE/Eduardo Candel

Vila-Real (Castellón), 23 sep (EFE).- El Villarreal visitará este sábado al Real Madrid en la séptima jornada de la Liga tras haber perdido en su última visita al conjunto madrileño y acumula tres derrotas seguidas en este duelo.

El equipo de Unai Emery visitó al Madrid en la última jornada de la Liga, en la que buscaba asegurar una plaza para la Liga Europa que finalmente no le hizo falta al proclamarse campeón de ese mismo torneo, frente ante un rival debía ganar y esperar un tropiezo que no llegó para proclamarse campeón del campeonato.

Una buena acción individual de Yeremi Pino adelantó al Villarreal a los veinte minutos pero en el tramo final del encuentro Karin Benzema y Luka Modric, en su caso ya en el descuento, le dieron la vuelta al marcador.

En ese choque jugaron por parte de los locales Courtois; Odriozola, (Nacho) Militao, Varane, Miguel Gutiérrez (Marcelo, m.68); Casemiro (Mariano), Fede Valverde, Modric; Marco Asensio (Isco), Vinicius (Rodrygo) y Benzema.

Por parte del Villarreal lo hicieron Rulli; Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau Torres, Pedraza; Capoue (Coquelin), Parejo, Manu Trigueros (Moi Gómez); Yeremi, Bacca (Peña) y Gerard Moreno.

Esa fue la tercera derrota seguida del Villarreal en el campo del Real Madrid en Primera, donde no gana desde que lo hizo por 0-1 con un tanto de Pablo Fornals en la temporada 2016-17, la única victoria castellonense en este duelo que tiene veintiún precedentes con un balance de quince triunfos locales, cinco empates y una victoria.