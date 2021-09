El expresidente Fernández afirma que es necesaria la unidad latinoamericana

El expresidente de la República Dominicana Leonel Fernández durante la entrevista con EFE. Imagen de archivo. EFE/ Luca Piergiovanni

Nueva York, 23 sep (EFE).- El expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, afirmó este jueves en Nueva York que la integración regional de América Latina, "que hoy en día está en crisis", es necesaria para acudir ante la comunidad internacional por ayuda para salir adelante de la crisis fiscal creada por la pandemia del coronavirus.

"Sin integración regional no tenemos la fuerza para pedir a la comunidad internacional que vengan en una actitud de cooperación y solidaridad como debe ser, porque los fondos existen", dijo en un aparte con Efe durante el primer día del foro sobre América Latina y el Caribe convocado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo que fundó y preside.

Es el tercer foro que realiza la Fundación, todos en Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que el año pasado no se realizó debido a la pandemia, un tema que centró la mayor parte de la discusión del evento, en el Union League Club.

Los foros cuentan con la participación de otros tres expresidentes latinoamericanos, Laura Chinchilla de Costa Rica, Ricardo Lagos de Chile y Ernesto Samper, de Colombia, además de académicos y representantes de organismos internacionales.

De acuerdo con Fernández, la solidaridad y la cooperación de las naciones más desarrolladas hacia los países en vías de desarrollo ha estado ausente durante la crisis de la covid-19, "que nos ha enseñado un mundo desigual e injusto".

"Hoy en día el sistema financiero global dispone de más de 700 trillones de dólares en activos financieros. Sólo con un porcentaje de los intereses que eso genera resuelve mucho los problemas de la humanidad pero esa actitud no existe hoy día", afirmó además a Efe Fernández, tres veces presidente de la República Dominicana.

Sostuvo durante su mensaje en el foro que como resultado de la pandemia, la deuda de los países menos desarrollados se ha incrementado significativamente, un tema que también destacaron los ponentes del evento.

Según Fernández, el apoyo solidario de las naciones desarrolladas se ha quedado en "la retórica".

"Es una actitud egocéntrica de seguir acumulando riquezas en detrimento de la mayoría de los pueblos del mundo", sostuvo a Efe.

Destacó que los Gobiernos necesitan aumentar sus ingresos para poder continuar una política de gasto público adecuada con la situación. Pero "¿de dónde va a salir ese dinero?", se cuestionó.

"El dinero debe venir obviamente desde afuera, con la creación de un fondo global de cooperación y solidaridad que no existe, ha estado solo en la retórica, en palabras", insistió el exmandatario.

"Se habló inicialmente de 10 trillones de dólares para el mundo en desarrollo y no ha aparecido nada", afirmó.

Considera que los países deberán hacer ajustes pero que una reforma fiscal no es la solución a la crisis de la covid y el impacto económico que ha tenido en la región.

"Aquí tiene que pagar el que más tenga necesariamente", argumentó.

Fernández destacó además que estos foros de la Fundación buscan tener una visión más coherente de la situación en América Latina y el Caribe y un plan de acción "con respecto a lo que tenemos que hacer en la región para garantizar prosperidad y bienestar".

El trabajo de la Fundación agregó, "es que haya una mejor comprensión de la realidad porque no se puede transformar lo que no se conoce y a partir de ese conocimiento sugerir un conjunto de ideas, iniciativas de proyectos para que entren todos", para ir avanzando en la superación de la situación actual creada por la pandemia.