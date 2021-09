"Dear Evan Hansen" salta de Broadway a los cines de EE.UU.

El escritor y guionista estadounidense, Stephen Chbosky. Foto de archivo. EFE/ Francisco Guasco

Los Ángeles (EE.UU.), 23 sep (EFE).- Después de conquistar Broadway, el musical "Dear Evan Hansen" debuta este fin de semana en los cines estadounidenses con una adaptación cinematográfica en la que Ben Platt repite el personaje con el que ganó un premio Tony.

Dirigida por Stephen Chbosky ("Wonder", 2017) y con un reparto en el que figuran Amy Adams y Julianne Moore, la cinta cuenta la historia de Evan (Ben Platt), un estudiante de secundaria con serios problemas de ansiedad que ve cómo los detalles más privados de su vida son revelados a sus compañeros de clase.

La película llega a las salas después de abrir este mes la 46 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

"Este filme trata sobre la recuperación, el perdón y reafirma las conexiones que tenemos entre nosotros y lo esenciales que somos los unos para los otros. No hay una idea más importante para celebrar este año", explicó el director creativo del TIFF, Cameron Bailey.

La versión teatral de "Dear Evan Hansen" triunfó en los Tony en 2017 al llevarse el premio al mejor musical y otros cinco galardones: mejor actor de un musical para Ben Platt, mejor actriz secundaria de un musical para Rachel Bay Jones, mejor libreto de un musical para Steven Levenson, y mejor partitura original para Benj Pasek y Justin Paul.

Por su parte, la taquilla estadounidense continúa tomando ritmo con más estrenos como el de "Apache Junction", un "western" ambientado en 1881 en el que una reportera de San Francisco llega a Arizona para cubrir un estado que aún no se rige por las leyes.

Los espectadores también podrán ver "I’m Your Man" ("Ich bin dein Mensch" en su título original), la apuesta de Alemania para los Óscar que narra la relación de una científica con una máquina humanoide diseñada para suplir sus necesidades sentimentales.

Los cines se animarán aún más la semana que viene con el estreno de la nueva entrega de "Venom", "The Many Saints of Newark" y "The Addams Family 2".