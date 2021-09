China.- Las acciones de Evergrande repuntan un 17% en Bolsa ante la fecha límite para pagar intereses de su deuda

30-08-2021 El presidente del Grupo Evergrande, Hui Ka Yan. POLITICA EVERGRANDE



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La cotización de las acciones de la promotora inmobiliaria China Evergrande Group ha experimentado un incremento del 17,18% en la Bolsa de Hong Kong este jueves, coincidiendo con su fecha límite para realizar el pago de un cupón de 83,5 millones de dólares (71,2 millones de euros) a los tenedores de sus bonos denominados en dólares.



Los títulos de la compañía china han cerrado este jueves situados en los 2,66 dólares de Hong Kong, frente a los 2,27 en los que concluyeron el pasado martes. El miércoles no hubo actividad bursátil en Hong Kong debido a que la región celebraba la Festividad de Medio Otoño.



Este jueves es una de las fechas límite para Evergrande, ya que tendrá que afrontar el pago de un cupón de 83,5 millones de dólares de parte de sus bonos. Los inversores llevan varias semanas pendientes de esta fecha porque los problemas de deuda y poca liquidez que arrastra Evergrande podrían provocar que la firma incurriera en 'default'.



El miércoles, Hengda Real Estate Group, una filial de Evergrande, informó de que había llegado a un acuerdo con sus bonistas para realizar el pago debido del cupón de uno de sus bonos denominado en yuanes que vence en 2025 y cuenta con un interés del 5,8%. No obstante, la filial china no desglosó si planeaba pagar por completo la cantidad debida o si el pago se realizará a tiempo.



Los bonos emitidos en los mercados por parte de la inmobiliaria suponen una pequeña parte de sus deudas totales. Según figura en las cuentas del segundo trimestre, publicadas a finales de agosto, Evergrande acumula préstamos (los bonos emitidos, pero también otros instrumentos como créditos bancarios) por valor de 571.775 millones de yuanes (75.348 millones de euros).



Parte de las deudas también son impuestos sobre beneficios cuyo pago han diferido en el tiempo. En total, Evergrande registra 215.700 millones (28.424,8 millones de euros) en tributos pendientes de pago.



Sin embargo, la mayor parte de sus deudas son las cuentas a pagar a proveedores, que a 30 de junio de 2021 alcanzaban los 951.133 millones de yuanes (125.339,6 millones de euros), casi la mitad de sus deudas totales. En total, los pasivos de Evergrande son cerca de 1,966 billones de yuanes (259.078 millones de euros).