China instruye a Evergrande evitar impago a corto plazo de bonos

(Bloomberg) -- Los reguladores financieros de Pekín emitieron un amplio conjunto de instrucciones para China Evergrande Group, indicando al desarrollador inmobiliario en problemas que se concentre en completar las propiedades sin terminar y en pagar a los inversionistas individuales, evitando con ello un incumplimiento a corto plazo de los bonos en dólares.

En una reciente reunión con representantes de Evergrande, los reguladores dijeron que la empresa debía comunicarse de forma proactiva con los tenedores de bonos para evitar un incumplimiento, pero no dieron orientaciones más específicas, dijo una persona familiarizada con el asunto. El jueves vence el pago de un cupón de US$83,5 millones, con un periodo de gracia de 30 días.

No hay indicios de que los reguladores hayan ofrecido apoyo financiero a Evergrande para el pago de los bonos, y no está claro si los funcionarios creen que la empresa eventualmente debería imponer pérdidas a los acreedores extranjeros. Los responsables políticos están tratando de saber más sobre quién tiene los bonos de Evergrande, dijo la persona, que pidió no ser identificada al discutir información sensible.

La falta de comunicación pública clara por parte de los altos dirigentes chinos sobre Evergrande ha dejado el destino de la empresa envuelto en la incertidumbre. Dow Jones informó el jueves que las autoridades habían dado instrucciones a los organismos gubernamentales locales y a las empresas estatales para que intervinieran solo en el último momento en caso de que Evergrande no gestionara sus asuntos de forma ordenada. Las autoridades se han mostrado reacias a rescatar al desarrollador, según Dow Jones, que citó a funcionarios al tanto de las conversaciones.

El temor de una quiebra de Evergrande ha provocado una fuerte subida de los costos de endeudamiento para otros desarrolladores chinos con calificación de basura y ha puesto en duda la salud de algunos bancos chinos más pequeños. Inversionistas individuales, compradores de viviendas y proveedores han organizado protestas en las oficinas de Evergrande en todo el país, mientras que los mercados, desde Hong Kong hasta Nueva York, se han convulsionado esta semana debido a que los operadores sopesan la posibilidad de un contagio financiero del desarrollador más endeudado del mundo.

Aunque la crisis de Evergrande puede deberse en parte a la campaña del presidente Xi Jinping para frenar a las empresas inmobiliarias excesivamente apalancadas y desalentar el riesgo moral, es poco probable que su Gobierno vea con buenos ojos un incumplimiento desordenado que podría amenazar la estabilidad económica y social. Las grandes inyecciones de efectivo en el sistema financiero por parte del Banco Popular de China en los últimos días sugieren que los responsables políticos ya están centrados en apuntalar la confianza.

Evergrande, el Banco Popular de China y los reguladores financieros y de vivienda del país no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Dos tenedores del bono en dólares con un cupón que vence el jueves dijeron que no habían recibido el pago a las 5 p.m., hora de Hong Kong.

La especulación de que Evergrande podría evitar el peor de los escenarios ayudó a elevar sus bonos y acciones el jueves. El bono en dólares al 8,25% y con vencimiento en 2022 de la compañía subía 6,7 centavos de dólar a 31,9 centavos a las 7:09 p.m. hora local, alcanzando máximos de sesión después de que Bloomberg informara sobre las instrucciones de los reguladores a Evergrande. Los bonos recortaron parte de sus ganancias tras el informe de Dow Jones y siguen descontando expectativas de un importante recorte. Las acciones subieron un 18% en Hong Kong antes del informe de Bloomberg, reduciendo la pérdida de este año al 82%.

El repunte fue impulsado en parte por un comunicado vagamente redactado por Evergrande emitido el miércoles, en el que la compañía dijo que un pago de intereses en uno de sus bonos denominados en yuanes había sido “resuelto a través de negociaciones fuera de la cámara de compensación”. El desarrollador probablemente llegó a un acuerdo con los tenedores de bonos locales para postergar el pago sin tener que calificar la medida de incumplimiento, según los analistas.

No está claro si Evergrande podría hacer algo similar con sus bonos en dólares. Aunque es probable que una parte de los bonos pertenezca al multimillonario fundador Hui Ka Yan y sus socios, entre los titulares también hay empresas de inversión mundiales que podrían estar menos dispuestas a aceptar acuerdos de pago opacos.

Los precios muy rebajados de los bonos en dólares de Evergrande sugieren que los inversionistas consideran que una reestructuración de algún tipo es casi inevitable. Los tenedores de bonos en el extranjero se consideran en general como los últimos en la lista de prioridades de Pekín en cuanto a los acreedores de Evergrande, aunque esa evaluación puede depender en parte de lo preocupadas que estén las autoridades por el acceso de las empresas chinas a la financiación en dólares. Las turbulencias de Evergrande, el mayor emisor de bonos basura de Asia, han hecho que los rendimientos de un índice de bonos chinos en dólares con grado basura alcancen su nivel más alto de la década.

En una reunión con los empleados de Evergrande el miércoles, Hui enfatizó la importancia de reanudar la construcción de propiedades sin terminar, según Jiemian, un medio de comunicación chino. También dijo que Evergrande garantizará el pago de productos de inversión.

