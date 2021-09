Centroamérica.- Colombia solicita a Panamá ampliar el paso de migrantes en la frontera, donde esperan 19.000 personas

30-03-2021 Panamá y Colombia acuerdan permitir el cruce de la frontera a 650 migrantes por día. La Defensoría del Pueblo de Colombia avisa de que más de 19.000 migrantes esperan en la frontera para cruzar en su camino a EEUU POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID INTERNACIONAL UNICEF/UN0433742/MORENO GONZALEZ



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, ha anunciado que ha solicitado a Panamá ampliar la cuota diaria de paso de migrantes en su frontera común para evitar la congestión en el municipio de Necoclí, en el departamento colombiano de Antioquia, donde unas 19.000 personas esperan para cruzar.



"Hicimos una solicitud a Panamá a efectos de ampliar el tránsito de 600 personas que actualmente están permitidas, a un número mayor. Lo que buscamos es que esta migración salga de manera organizada para protegerla, pero también para proteger a las comunidades de tránsito y de acogida", ha apuntado Espinosa ante lo medios de comunicación desde Nueva York, ya que forma parte de la delegación colombiana que ha viajado a Estados Unidos, informa la emisora local La FM.



Así, ha indicado que Colombia se encuentra "a la espera" de la respuesta de Panamá y ha defendido el mecanismo previamente acordado por sendos países en Necoclí, así como ha avanzado que se está trabajando en la creación de otro que "permita solventar la actual situación".



La Defensoría del Pueblo de Colombia ha avisado, por su parte, de que cerca de 19.000 migrantes se encuentran atrapados en el mencionado municipio colombiano, donde en los últimos días se ha visto un aumento del número de personas en tránsito.



"En el monitoreo y seguimiento a la crisis migratoria en el municipio de Necoclí, hemos podido constatar que se encuentran represados cerca de 19.000 migrantes en este municipio, con destino a Acandí, Chocó, para su tránsito a la frontera con Panamá", ha dicho en concreto el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, según recoge el periódico colombiano 'El Tiempo'.



Ante la crisis, Camargo se reunirá próximamente con los Defensores del Pueblo de Iberoamérica para buscar "mecanismos de cooperación que permitan mejorar la situación de los migrantes", ya que, según ha alertado, algunos deciden cruzar ilegalmente a través del corredor selvático conocido como Tapón del Darién, donde se enfrentan a abusos y violaciones de los Derechos Humanos.



La mayoría de los migrantes que se congregan en el municipio a la espera de llegar a Panamá para continuar su camino hacia Norteamérica, especialmente a Estados Unidos, son haitianos, ante lo que el director de Migración Colombia ha denunciado que las autoridades de Haití no están respondiendo a la crisis.



"Tienen que dar una respuesta (...) es muy difícil lo que se vive con esta población y no tienen intención (los migrantes) de regresar hacia Haití, por el contrario, buscan llegar a Estados Unidos y Canadá. No hay una intención de quedarse en Colombia y por eso se vuelve una situación internacional", ha urgido, apelando también a una respuesta internacional.



Migrantes haitianos que han conseguido cruzar esta frontera han llegado al límite entre México y Estados Unidos. En la ciudad texana de Del Río, donde se encuentra el asentamiento de miles de haitianos, se han capturado en los últimos días imágenes en las que se observa a oficiales de la Patrulla Fronteriza montando a caballo y persiguiéndolos, incluso capturándolos con lazos.