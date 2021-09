AMP.- España.- Sánchez avisa de que la democracia "está amenazada" y pide defenderla frente a derivas totalitarias

22-09-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece declaraciones a los medios en la residencia del Embajador Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas, a 22 de septiembre de 2021, en Nueva York (Estados Unidos). El presidente del Gobierno atiende a los medios después de reunirse con el secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, en la residencia del Embajador Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas. Después de esta rueda de prensa, Sánchez intervendrá en el debate de la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas. POLITICA Sam Simmonds/Europa Press



Avisa de que "Afganistán no puede convertirse en un nuevo refugio de terroristas" y pide "no bajar la guardia"



NUEVA YORK, 23 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Ana Fernández Vila)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado este miércoles, ante el plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas, de que "la democracia está amenazada" y, por ello, ha hecho un llamamiento a defenderla, "como única alternativa frente a cualquier deriva totalitaria, excluyente e intolerante".



"Sin duda, la democracia está amenazada. Seamos conscientes de ello. No es un don que se nos haya concedido, sino una larga y esforzada conquista histórica que debemos cuidar y proteger", ha proclamado durante su intervención en la sede de la ONU en Nueva York.



Sánchez ha señalado que la reciente crisis en Afganistán, tras la salida de las tropas de Estados Unidos y la llegada de los talibán al poder, es un claro ejemplo de cómo la democracia está en riesgo. No obstante, ha añadido que "la lucha por la democracia no solo nos remite a Afganistán" sino que "afecta a los cinco continentes, y se libra también en los países más desarrollados del mundo".



"Es una lucha diaria contra quienes quieren imponer la desigualdad, beneficiando a unos pocos; quienes buscan excluir o culpar a las minorías más vulnerables; quienes llaman al odio por razones de origen, sexo o creencia; quienes apelan a muros y fronteras para impedir el avance de las ideas de igualdad y libertad, de fraternidad", ha detallado.



REIVINDICA LA LIBERTAD



Además, ha asegurado que "no hay ninguna razón racial, cultural, histórica o antropológica que justifique la mutilación de la libertad". "Por eso el único camino es la democracia", ha apostillado.



En este punto, ha avisado de que la democracia "no necesita explicaciones ni coartadas" y ha recordado las palabras del político socialista español de la primera mitad del siglo pasado, Fernando de los Ríos: "Cuando le preguntaron '¿Libertad para qué?', él respondió simplemente: 'Libertad para ser libres'".



Sánchez también ha defendido que "el modelo democrático es el único que garantiza la defensa y protección de los Derechos Humanos y de las libertades individuales". "Seguirá siendo el faro y guía de nuestra actuación", ha garantizado.



"Seguiremos defendiendo que toda sociedad humana, en cualquier lugar de este planeta, pueda vivir según los principios básicos de libertad, dignidad, justicia social y participación, respetando las leyes acordadas, la voluntad de las mayorías y los derechos de las minorías", ha ahondado.



Y junto a su llamamiento a la defensa de la democracia, Sánchez ha pedido también que se refuerce "la cooperación internacional y el multilateralismo como la única vía para dar soluciones reales a los desafíos que afronta el mundo en la actualidad", como son la pandemia o la emergencia climática.



"El enemigo del multilateralismo es el extremismo; no nos dejemos engañar por aquellos que desde el egoísmo y el individualismo nos quieren hacer creer que las causas colectivas que nos unen son causas que no merecen esfuerzo", ha alertado.



En lo que respecta al papel de España en ese escenario global, Sánchez ha destacado, por un lado, los compromisos con América Latina y el Caribe, y por otro, con los países ribereños del Mediterráneo, lo que pasa, a su juicio, "por asegurar la paz y la estabilidad y resolver los conflictos existentes".



PIDE UNA SOLUCIÓN PARA EL SÁHARA



En este punto ha aprovechado para defender que "es necesario alcanzar una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable sobre el Sáhara Occidental, tal como establecen las resoluciones del Consejo de Seguridad".



Asimismo, ha reivindicado que su Gobierno está comprometido "con los esfuerzos para que la seguridad y la paz vuelvan a las poblaciones del Sahel". "La estabilidad en esta región es esencial para preservar la seguridad de nuestros ciudadanos, a un lado y al otro del Mediterráneo", ha advertido.



Y en cuanto a Afganistán, país que ha mencionado en varias ocasiones a lo largo de su discurso, ha asumido que hay que "aprender a trabajar en el nuevo contexto, especialmente con los países vecinos", y ha avisado de que no se puede "bajar la guardia ante la amenaza terrorista".



"Afganistán no puede convertirse en un nuevo refugio de terroristas. En definitiva, España está firmemente comprometida con la búsqueda de la paz y la seguridad internacionales", ha afirmado.



RECUPERACIÓN JUSTA, VACUNACIÓN Y EMERGENCIA CLIMÁTICA



Por último, al igual que ha pedido defender la democracia y reforzar el multilateralismo, ha completado su "triple llamamiento" con un emplazando a trabajar para garantizar "Estados sólidos y con recursos que puedan garantizar el bienestar de la ciudadanía según valores de justicia, progreso e igualdad". "Es imprescindible impulsar una recuperación justa que cierre las grandes brechas de desigualdad que tenemos", ha advertido.



"Estos son, a mi juicio, los tres principios que deben guiar transversalmente nuestros pasos en el tiempo nuevo que estamos iniciando. Un tiempo nuevo que tiene sus grandes objetivos globales en la vacunación, en la recuperación socioeconómica y en la transición ecológica", ha enumerado.



Durante su intervención, Sánchez ha detallado cómo está afrontando España cada uno de estos objetivos globales, y ha anunciado, por ejemplo, que se va a ampliar de 22,5 millones a 30 las vacunas que España va a donar a terceros países. "Y esa cifra seguirá aumentando en la medida de nuestras posibilidades", ha augurado.



En cuanto a la "recuperación justa", ha defendido que "no existen soluciones estrictamente domésticas" y, por ello, ha celebrado "el acuerdo histórico en materia de tributación internacional alcanzado a primeros de julio". "Y hago desde aquí un llamamiento a todos los países para unirse al acuerdo y hacer posible cuanto antes su implementación", ha apostillado.



"Deseamos que las instituciones financieras internacionales puedan brindar el apoyo financiero y técnico que necesitan muchas economías en desarrollo y emergentes en este preciso momento", ha ahondado.



Sobre la emergencia climática, Sánchez ha defendido que también es "un problema común, con causas comunes que deben tener respuestas compartidas desde el más alto nivel de multilateralidad". Tras afirmar que "uno de los principales desafíos de la COP26 es aumentar la ambición en materia de financiación climática", ha anunciado España va a destinar 30 millones de euros al Fondo de Adaptación en 2022.



REUNIÓN CON GUTERRES



Sánchez ha tratado previamente todos estos temas con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, con quien finalmente sí ha podido reunirse, a pesar de su escaso margen, tras recortar su agenda de cuatro días a uno, por la crisis de la erupción volcánica en La Palma.



En su encuentro han repasado también la iniciativa 'Juntos por un multilateralismo reforzado', que el Gobierno de España impulsó a finales de 2020 junto a Suecia para apoyar los objetivos de la declaración por el 75º aniversario de la ONU y el informe 'Nuestra Agenda Común', presentado recientemente por Guterres.



Dicho texto apuesta por mejorar el sistema de salud global; proteger el planeta; reducir la desigualdad y no dejar a nadie atrás; construir la paz, la seguridad y la justicia; defender los Derechos Humanos y la igualdad de género; aprovechar la revolución digital; y asegurar una financiación sostenible.