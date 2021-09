Alexis Ledgard sobre Edmundo Arrocet: "Qué asco de persona"

23-09-2021 ALEXIS LEDGARD EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 23 (CHANCE)



Nuevo frente abierto para Edmundo Arrocet y es que si esta noche finalmente sale expulsado de 'Secret Story' no solamente se va a tener que enfrentar a lo que han dicho las Campos de él, sino también a otra polémica que le persigue desde hace tiempo. Se trata de Alexis Ledgard, quien ha criticado a Edmundo Arrocet, quién creía que era su padre, tras sus polémicas palabras: "es que volver por pena con una persona es algo muy fuerte, es muy (ríe)... ¡qué desastre! qué asco de persona volver con pena con alguien, no sé, e irse y dejarla por whatsapp es algo que me parece muy bajo, ha quedado fatal".



El joven se posiciona al lado de María Teresa Campos y asegura que el cómico es un encantador de serpientes: "Siempre lo he pensado y siempre lo pensaré y ahora mira* desapareció, se fue, ahora vuelve, ahora que si la ha echado de menos, que si siempre la ha querido, pero ahora encima no hay quien le comprenda porque ahora dice que sí que le ha sido infiel. No sé, es muy gracioso y si lo que quiere es crear polémica pues la crea".



Alexis afirma que bigote es una persona machista: "Él siempre de este lado un poco machista, ese lado de que él no va a hacer nada en casa y que lo hagan las mujeres, que es lo que él debe pensar, y esto es como es. Una persona que adoraba a un Pinochet y si eres así pues sueles tener esta mentalidad de machismo y de autoritarismo y estas cosas. Es un señor, no sé, un Don Juan".



Declara haberse puesto en contacto con Carmen Borrego: "El otro día le dejé un mensajito a Carmen que si quería cualquier cosa, pero bueno. Yo la otra vez tampoco hablé muy bien cuando me llamó para preguntarme cosas y no hablé muy bien, pero supongo que ya lo han visto. Entiendo que no quisieran ponerse en contacto conmigo en un principio para saber algunas cosas y he pecado de inocente, pero yo creo que quedé muy bien e hice bien en darme cuenta que no es mi padre. Me parece algo muy bueno, estoy muy contento y muy orgulloso con todo lo que he hecho, ¿no? desde mi inocencia al conocerla, aprovecharse él de esa inocencia y luego pues al final darme cuenta de cómo es, pasar de mí y hacerle creer a todo el mundo que nos conocíamos de hace tiempo y en realidad no era así, pero yo inocente me dejé llevar pensando que era otra clase de persona".



Decepcionado por no saber quién es su verdadero padre, Ledgard manda un mensaje a su madre: "Mamá, estuvo muy bien que te vinieras abajo el día después de las pruebas de AND y que me llamaras después de varios años sin hablarte, y te derrumbaras y me dijeras que no lo era, pero ahora no me vuelvas a decir que lo es, por favor. Cada día que pienso en ello necesito saberlo, tengo el derecho de saber quién es mi padre y están ahí las pruebas de AND y no tienen fallo. No digas que es la prensa, por favor, soy tu hijo y tengo todo el derecho a saber quién es mi padre, por favor".