Álex Palou, a ochenta y cinco vueltas de hacer historia

Fotografía cedida por IndyCar donde aparece el piloto español Alex Palou, del equipo Chip Ganassi Racing, durante el Gran Prix Firestone este domingo en Monterey, California. EFE/IndyCar / Chris Jones

Los Ángeles (EE.UU.), 23 sep (EFE).- Ochenta y cinco vueltas separan a Álex Palou de convertirse en el primer piloto español de la historia en alzarse con el título de campeón de la Indycar, la categoría de carreras monoplazas más importante de Estados Unidos.

El escenario para conseguirlo será el trazado de Long Beach, en Los Ángeles, un circuito urbano al que Palou llega este domingo como líder de la competición y con todo a su favor.

La clasificación actual de la Indycar tiene a Palou como líder con 517 puntos; al mexicano Patricio O'Ward, segundo con 482 puntos; y al estadounidense Josef Newgarden, tercero con 469 puntos.

LAS MATEMÁTICAS, DE SU LADO

Esos son los únicos tres pilotos que pueden convertirse en campeones de la temporada de este año, y los 35 puntos que separan a Palou de O'Ward son una ventaja cómoda para el barcelonés.

Esto teniendo en cuenta que el sistema de puntuación de la Indycar es muy particular: el ganador recibe 50 puntos; el segundo 40; el tercero 35; y el reparto va descendiendo hasta los 5 puntos que recibe el 33º clasificado.

También hay un punto extra para el que consigue la primera posición en las clasificatorias, la 'pole position'; otro para los pilotos que lideren al menos una vuelta durante toda la carrera; y dos para el que más vueltas haya ido en primera posición.

Con todo esto, el objetivo de Palou será terminar entre los 11 primeros clasificados para ser campeón de forma matemática, hagan lo que hagan los demás.

En caso de que O'Ward no consiga la 'pole' durante las clasificatorias este sábado, a Palou le bastaría con ser duodécimo.

En el mejor escenario para O'Ward, es decir, si gana la carrera y hace la 'pole position', Palou sería campeón acabando 14º.

En la improbable coyuntura de un empate, Palou también saldría victorioso porque ambos tendrían tres triunfos a su favor, por lo que el número de segundas plazas sería el factor para desempatar y, ahí, también gana el español.

"Sí, esto es un muy buen escenario, para ser honesto, y significa que hemos hecho un gran trabajo para llegar hasta aquí", reconoció el propio Palou a medios de comunicación estadounidenses durante esta semana.

No obstante, el piloto del equipo Chip Ganassi aseguró que en la Indycar "uno no se puede relajar ni un momento".

Para Palou, el planteamiento de la carrera de Long Beach pasa por correr "duro e inteligentemente" para poder conseguir el campeonato "sin necesidad de terminar 11º ni nada por el estilo".

UNO DE LOS MÁS JÓVENES

Además de suponer un hito para el automovilismo español, Palou también se convertirá en uno de los pilotos más jóvenes de la historia en conseguir el título de la Indycar, en caso de finalmente conseguirlo este domingo.

Solo el estadounidense Scott Dixon, una leyenda de la Indycar con seis campeonatos en su palmarés, que consiguió vencer la competición en 2003 a los 23 años, y Sam Hornish, que la ganó a los 22 años en 2001, superarán a Palou.

Y todo esto en su segunda temporada en la competición estadounidense, una de las más exigentes y mediáticas del mundo, tras pasar por la Fórmula 3 española, la Eurofórmula Open, la Fórmula 3 japonesa y la Súper Fórmula Japonesa.

Alex Segura Lozano