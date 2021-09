Alerta Barça

CÁDIZ, 23/09/2021.- El defensa del FC Barcelona, Gerard Piqué (c), protesta al colegiado Del Cerro Grande la expulsión de su compañero, el neerlandés Frakie de Jong, durante el encuentro correspondiente a la sexta jornada de primera división que disputan hoy jueves frente al Cádiz en el estadio Nuevo Mirandilla, en la capital gaditana. EFE/Román Ríos.

Madrid, 23 sep (EFE).- Aún no ha perdido en la presente temporada de LaLiga Santander, pero las sensaciones transmitidas una vez más por el Barcelona ante el Cádiz (0-0) en el Nuevo Mirandilla mantienen las luces de alarma encendidas y el futuro inmediato de Ronald Koeman en el aire.

La situación es más que inquietante y complicada. Con el técnico neerlandés en el punto de mira de todos, más después del comunicado en el que expuso con crudeza la situación existente y las escasas posibilidades que a su juicio tiene este equipo, sus jugadores

La primera parte desveló todas las carencias ante un rival luchador que no tardó en encerrarse atrás, que a los 37 minutos perdió a su 'alma', Fali Giménez, con una posible grave lesión de rodilla. En la segunda, tras un susto inicial que dio Álvaro Negredo a Marc Andre Ter Stegen -de nuevo salvador-, el despertar, la ligera mejoría, tan solo se tradujo en un par de ocasiones de Memphis Depay porque la expulsión de Frenkie de Jong (m.65) por una polémica segunda amarilla desvaneció prácticamente sus opciones de victoria.

Aunque trató de sacar a relucir el orgullo, pudo ser peor aun para el Barcelona de no haber salvado Ter Stegen otra llegada de Salvi Sánchez a menos de diez minutos. Memphis también la tuvo en la prolongación tras una escapada junto a Gerard Piqué en un final enloquecido en el que Koeman fue también expulsado.

Aún sigue invicto el Barça, pero la situación se antoja más que delicada. En el aspecto numérico está ya a siete puntos del Real Madrid y a cinco del Atlético, aunque con el partido ante el Sevilla pendiente.

La Real Sociedad se instaló en el podio del torneo liguero con una remontada en el Nuevo Los Cármenes ante un Granada que sigue sin despegar y acaba la jornada intersemanal en zona de descenso (2-3).

El conjunto de Imanol Alguacil, que no encajaba gol alguno desde la primera jornada en el Camp Nou, donde sufrió su única derrota (4-2), vio perforada su portería tras cuatro encuentros a cero, pero ello no le impidió sumar el cuarto triunfo del curso para situarse a tres puntos del líder.

Ni siquiera el hecho de que el necesitado Granada de Robert Moreno se adelantara por medio de Germán Sánchez muy pronto (m.9) y de que Luis Milla igualara a dos al transformar un penalti cometido sobre el colombiano Carlos Bacca aplacó al equipo donostiarra.

El primer doblete de Aritz Elustondo con el primer equipo (m.52 y 82) y un disparo cruzado de Mikel Merino (m.60) otorgaron dos puntos para el cuadro vasco, que no acusó ni las bajas ni el desgaste ante un oponente que adolece de fragilidad defensiva y que aún no conoce el triunfo.

También mantiene su progresión el Betis del chileno Manuel Pellegrini, al que se le da bien Osasuna. Una campaña más ganó en El Sadar, esta vez por 1-3 con dos dianas en el tramo final de la contienda.

El equipo sevillano está ya cerca de los puestos europeos gracias a sus dos victorias como visitante, y Osasuna, que también ha ganado solo fuera, volvió a tropezar en su estadio, donde aún no ha ganado y ha sumado tan solo dos puntos en los cuatro encuentros disputados.

Aunque Kike García (m.39) neutralizó la primera diana con el Betis del debutante Kike Hermoso (m.21), el buen hacer del equipo bético encontró la recompensa al final, con un tanto de Juanmi Jiménez (m.80) validado por el VAR y otro en la prolongación del brasileño Willian Jose, cuya llegada al club del Benito Villamarín está comenzando a dar sus réditos.