Albares asegura que España se situará a la vanguardia en ciencia e innovación

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, en una fotografía de archivo. EFE/Rodrigo Jiménez

Nueva York, 23 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, afirmó este jueves ante los científicos de España que trabajan en Estados Unidos, que los planes previstos por el Gobierno de Pedro Sánchez situarán al país a la vanguardia en ciencia e innovación.

Albares mantuvo una reunión en el Instituto Cervantes de Nueva York con una representación de esos científicos, un encuentro que estaba previsto inicialmente que mantuviera Sánchez dentro de su agenda en el marco de su intervención ante la Asamblea General de la ONU.

La práctica totalidad de esa agenda no fue posible debido a que limitó su estancia a una sola jornada para seguir en la isla canaria de La Palma la evolución de la erupción volcánica.

Pero su ministro de Exteriores retomó esa reunión y departió con una decena de científicos españoles que trabajan en Estados Unidos sobre sus actividades, sus problemas y los planes del Gobierno para dar la relevancia que cree que merece la ciencia.

El mensaje central que les trasladó es que el Ejecutivo tiene "un objetivo y un desafío ambicioso" de situar a la ciencia española a la vanguardia, y está convencido de que aunque no sea una meta que se va a lograr de forma inmediata, se convertirá en realidad.

En ese contexto, explicó que hay un gran proyecto de transformación de España que dijo que será posible gracias al Plan de Recuperación y a los fondos europeos y que convertirá al país en "más verde, más digital y más cohesionado".

Recalcó el ministro que la pandemia de coronavirus evidencia "el valor incalculable y la necesidad de la ciencia", así como la necesidad de trabajar unidos para lograr soluciones conjuntas a problemas globales.

"La recuperación justa que queremos no es posible sin la ciencia y los científicos", afirmó antes de exponer los datos de las partidas destinadas a innovación en el Plan de Recuperación y en los presupuestos del Estado.

La reforma de la ley de Universidades dijo que también va a tener un papel destacado en el plan del Gobierno.

Los científicos presentes en la reunión expusieron a Albares sus experiencias e inquietudes, y la presidenta de Ecusa, la asociación que agrupa a los españoles de este colectivo que trabajan en Estados Unidos, Judith Jiménez, pidió "un pacto por la ciencia independiente de vaivenes políticos y de ciclos económicos".

"Se debe apostar por el liderazgo de la ciencia como mantra de país, independientemente del Gobierno de que se trate", añadió antes de considerar que España se encuentra "en un momento perfecto para invertir en ciencia duradera y sostenible".

Asimismo, instó a seguir dando pasos para retener talentos en España y que los jóvenes científicos no tengan que desplazarse al extranjero.

Su testimonio y el de otros científicos llevaron al ministro a concluir que el problema de la ciencia en España son los salarios y no el sistema, ya que el hecho de que gran parte de los asistentes a la reunión hayan cubierto su trayectoria con becas demuestra que hay medios para promover el talento.