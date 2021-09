Afganistán.- Erdogan afirma que EEUU "no está cumpliendo sus obligaciones" con los refugiados de Afganistán

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado que Estados Unidos "no está cumpliendo sus obligaciones" con los refugiados de Afganistán y ha resaltado que el país "no será capaz" de acoger a más ciudadanos afganos en su territorio.



"En estos momentos, Estados Unidos no está cumpliendo sus obligaciones. Tenemos más de 300.000 refugiados afganos y no seremos capaces de aceptar a más refugiados afganos en Turquía", ha manifestado Erdogan en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CBS.



En el extracto publicado de cara a la emisión de la totalidad de la entrevista durante la jornada del domingo, el presidente turco ha incidido en que Washington "debe hacer mucho y debe invertir mucho". "Estados Unidos estuvo allí 20 años, pero ¿por qué? Esa pregunta debe ser respondida por Estados Unidos", ha subrayado.



El propio mandatario turco resaltó el martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas que su país no dispone "ni de los medios ni de la paciencia" para hacer frente a las posibles nuevas olas de refugiados que puedan salir de Afganistán tras la toma del poder por parte de los talibán el 15 de agosto.



"Ha llegado el momento de que todas las partes interesadas hagan su trabajo sobre la base de un reparto justo de la carga y la responsabilidad", defendió, antes de criticar que el pensamiento de algunas naciones de "'lo hice y ya está hecho'" hará que "no solo ciertos países, sino toda la humanidad pague la factura por eso".



Por su parte, el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional a mantener contactos con las autoridades instauradas por los talibán para abordar la situación en el país, tal y como ha recogido la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.



Los talibán, que se hicieron con el poder a mediados de agosto tras entrar en Kabul poco después de la huida del país del entonces presidente, Ashraf Ghani, han anunciado ya la formación de su Gobierno, marcado por la falta de mujeres y de representantes de otros grupos políticos de Afganistán.