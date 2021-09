ADVISORY UN-ASSEMBLY/ -- POSSIBLE ONLY

DAY 4 - 76th annual U.N. General Assembly high-level debate

Start: 24 Sep 2021 12:45 GMT

End: 24 Sep 2021 13:45 GMT

UNITED NATIONS - Leaders from developing countries, including many from Africa, are expected to call for more access to vaccines against COVID-19 and greater funding to tackle climate change on the fourth day of the U.N. General Assembly.

SCHEDULE:

++Some speeches may be pre-recorded as indicated with a (1) after them.

MORNING SESSION - 1300GMT

SPEAKERS

1. CYPRUS (HS)

2. NIGERIA (HS)

3. LEBANON (HS)

4. SENEGAL (HS)

5. NICARAGUA (HS) 1

6. GERMANY (HS)

7. SLOVENIA (HS)

8. STATE OF PALESTINE (HS)

9. EUROPEAN UNION (HL)

10. GAMBIA (VP)

11. ARMENIA (HG) 1

12. MAURITIUS (HG) 1

13. SWEDEN (HG)

14. BARBADOS (HG)

15. BANGLADESH (HG)

16. NETHERLANDS (HG) 1

17. JAPAN (HG)

18. MALTA (HG)

19. IRELAND (HG)

AFTERNOON SESSION 1900GMT

SPEAKERS

1. ALBANIA (HG)

2. NEW ZEALAND (HG) 1

3. PAPUA NEW GUINEA (HG)

4. LUXEMBOURG (HG)

5. GREECE (HG)

6. UNITED KINGDOM (HG)

7. PAKISTAN (HG)

8. GEORGIA (HG)

9. AUSTRALIA (HG)

10. KUWAIT (HG)

11. SERBIA (HG)

12. TRINIDAD AND TOBAGO

(HG)

13. DENMARK (HG) 1

14. JAMAICA (HG) 1

15. NORWAY (HG)

16. ITALY (HG)

17. LESOTHO (HG)

18. BELIZE (HG)

