A mediados de octubre Ecuador vacunará contra la covid a niños desde los 5 años

Quito, 23 sep (EFE).- Ecuador iniciará a mediados del próximo octubre la vacunación contra la covid-19 de niños a partir de los 5 años, adelantó este jueves en una entrevista con Efe la ministra de Salud Pública, Ximena Garzón.

"Vamos a comenzar a vacunar a partir de los 5 años desde la segunda semana de octubre", declaró la titular sanitaria al precisar que hasta entonces seguirá el programa actual para administrar dosis anticovid desde los 12 en adelante.

Ecuador ha vacunado hasta ahora al 79 % de la población mayor de 16 años (12,4 millones de un total de 17,5 millones), de acuerdo con los datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Aparte, más de 200.000 menores de entre 12 y 15 años han recibido ya una primera dosis de la vacuna de Pfizer, según informó el lunes el viceministro de Salud, José Ruales.

Para los de 5 a 11 la ministra habló de tres estrategias, entre ellas la habitual de centros del MSP y puntos de vacunación en las principales ciudades, y otra, más innovadora, que busca integrar a algunas cadenas de supermercados en las que se desplieguen "brigadas estables" y donde se puedan vacunar adultos y menores.

La tercera consiste en "brigadas móviles" que hagan barridos casa por casa, "sobre todo en las zonas más rurales".

INMUNIDAD DE REBAÑO PREVISTA EN DICIEMBRE

Conforme a los datos oficiales, una decena de cantones de los más de 220 en todo el país tienen al 85 % de su población vacunada, porcentaje que se habían fijado las autoridades sanitarias para alcanzar la tan ansiada inmunidad de rebaño.

Al respecto, Garzón confió en que al ritmo de inmunización general, "estamos planificando para en diciembre de este año alcanzar el 85 % de la población total del Ecuador vacunada".

Según Bloombergs Vaccine Tracker, Ecuador es en la actualidad el tercer país suramericano con el mayor porcentaje de vacunados con pauta completa, y más del 60 % de la población cubierta contra la covid-19 después de Uruguay y Chile,

Esta situación ha permito que varios hospitales en todo el país hayan comenzado a clausurar las salas covid y que las ucis se estén descongestionando.

La ministra comentó que se está llevando a cabo por ello "un programa de retransformación de las salas hospitalarias para volver a atender patologías no covid" y confirmó que, "prácticamente, no tenemos ya hospitalizados -con la enfermedad- a nivel del país".

Con todo, reconoció que ha habido "un ligero aumento de casos delta, 500 en todo el país", brotes han sido controlados mientras continúa la vigilancia epidemiológica gracias a la ayuda de la georeferenciación.

Respecto a las dosis de refuerzo anunciadas por el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, la titular del MSP avanzó que se trata de un proceso que se iniciará en el mes de enero de 2022 con los sectores más vulnerables, como trabajadores de salud en primera línea que fueron vacunados en enero de este año.

Los planes incluyen terceras dosis a adultos mayores y otros colectivos en función del orden temporal en que recibieron las vacunas.

Sin embargo, no descartó que pueda llegar a ser innecesario el refuerzo dado que las autoridades participan en una investigación "para determinar la prevalencia de inmunoglobulinas", una de las cinco clases de anticuerpos humorales producidos por el organismo.

"Confiamos en que, como vamos a tener un gran porcentaje de la población cubierta, no será necesario poner una tercera dosis", manifestó al advertir que sí serán reforzadas las personas con trastornos inmunitarios.

ECUADOR DESARROLLARÁ VACUNAS

Garzón confirmó que en los próximos meses echará a andar en el país un plan para un centro de fabricación de vacunas.

"Tenemos contactos continuos para el desarrollo del centro tanto con China como Rusia, para determinar cuál de los dos países está interesado en sintetizar aquí la vacuna", apostilló.

Reconoció que alrededor del 35 % de la población rural e indígena aún no se ha vacunado, y que pese a que en torno al 60 % de los habitantes de provincias orientales como Pastaza y Morona Santiago están cubiertas, aún queda terreno por recorrer.

Otro sector de particular atención son las personas en movilidad humana: "Los que sabemos que son residentes en Ecuador en situación irregular, calculamos que 600.000 personas, están siendo vacunados desde mayo y hemos tenido una muy buena acogida", dijo.

Se suman otras estrategias para aquellos en movilidad, con un refuerzo de la vacunación en "los cordones fronterizos norte y sur", y la reciente donación a Perú de 336.000 dosis.

ECUADOR RECUPERA VACUNAS REGULARES

La ministra anunció también que a partir de octubre el país reanuda el programa regular de vacunación, que había sufrido interrupciones desde hacía meses por retrasos en el pago y adquisición de viales, lo que había llevado a organismos como UNICEF a alertar de que la infancia temprana en el país se encontraba en vulnerabilidad.

"A partir del primero de octubre tenemos todas las vacunas y serán distribuidas en las coordinaciones zonales para retomar el esquema regular de vacunación de niños y de adultos", concluyó.

