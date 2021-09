Venezuela.- Albares se reúne con su homólogo de Venezuela con vistas a apoyar el diálogo entre Gobierno y oposición

30-08-2021 El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en rueda de prensa, después de recibir al Ministro de Asuntos Exteriores de Eslovenia, Anze Logar, a 30 de agosto de 2021, en el Palacio de Viana, Madrid, (España). Durante la rueda de prensa, Albares ha resaltado que un centenar de países, incluido España, están trabajando para poder seguir evacuando a antiguos colaboradores afganos en el menor tiempo posible. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, se reunió este martes en los márgenes de la Asamblea General de la ONU con el nuevo canciller de Venezuela, Félix Plasencia, en el cargo desde mediados de agosto.



Fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press han precisado que el encuentro, el primero en persona tras varias conversaciones telefónicas previas entre los dos ministros, se enmarca en los contactos que ha venido manteniendo Albares "con todas las partes" en Venezuela.



El ministro inició dicha ronda de contactos a principios de septiembre, con una primera conversación telefónica con Plasencia, quien ha sustituido a Jorge Arreaza como jefe de la diplomacia venezolana.



Además, recibió en la sede de Exteriores al encargado de negocios de Venezuela, Mauricio Rodríguez, máximo representante del Gobierno de Nicolás Maduro en España, ya que ambos países mantienen rebajado el nivel de relaciones y no cuentan con embajador en sus respectivas capitales.



Albares también habló con Leopoldo López, una de las principales figuras de la oposición y que tras permanecer refugiado en la Embajada española en Caracas durante año y medio ahora reside en España. López es miembro de Voluntad Popular, el partido al que pertenece Juan Guaidó, al que algunos países como Estados Unidos consideran como presidente legítimo de Venezuela, pero no España.



Asimismo, contactó con Henrique Capriles, antiguo candidato opositor a la Presidencia y que se ha erigido en los últimos tiempos como una figura más partidaria del diálogo con el Gobierno que el bloque encabezado por Guaidó.



Tanto el encuentro con Plasencia, hijo de padres canarios y con doble nacionalidad, como el resto de contactos de las últimas semanas "tienen como objetivo apoyar el proceso de negociación" que han iniciado el Gobierno venezolano y la oposición en México, han destacado las fuentes.



Dicha negociación está mediada por Noruega y cuenta con Países Bajos como país acompañante de la oposición y Rusia del Gobierno venezolano. Además se ha creado un grupo de países amigos para respaldar el diálogo, entre los que está Estados Unidos pero no España por ahora.