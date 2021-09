Túnez.- Saied amplía una vez más la suspensión del Parlamento tunecino y la retirada de la inmunidad de los diputados

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de Túnez, Kais Saied, ha prorrogado este miércoles una vez más la suspensión del Parlamento y la retirada de la inmunidad a todos los diputados, se trata de la tercera vez que amplia estas medidas excepcionales desde que el pasado mes de julio tomara plenos poderes y ordenara la destitución del hasta entonces primer ministro, Hichem Mechichi, tras varias jornadas de protestas.



La Presidencia de Túnez ha informado de que Saied llevará a cabo en las próximas fechas una serie de "reformas políticas" con la ayuda de una comisión, señala un escueto comunicado sin más detalles publicado en su página de Facebook.



La decisión ya fue adelantada por el propio Saied este lunes durante un discurso en el que remarcó que "no hay retroceso en las decisiones del 25 de julio" cuando asumió plenos poderes y anunció que nombraría un nuevo primer ministro.



"Un jefe de Gobierno será designado, pero sobre la base de disposiciones transitorias que respondan a la voluntad del pueblo", dijo Saied mientras alertaba de que el "peligro sigue acechando" y "no se puede dejar el Estado como un títere movido por hilos detrás de la cortina".



Aunque la Constitución de Túnez no permite la disolución del Parlamento, sí avala la suspensión de sus funciones durante un periodo de 30 días. Las acciones posteriores del presidente, con dos prórrogas de estas medidas incluidas, han sido condenadas por la oposición, que le acusan de llevar a cabo un "golpe de Estado".



Tras hacerse con todas las competencias, el presidente de Túnez afirmó que su decisión era una respuesta a las movilizaciones de los días previos contra la gestión de la pandemia, la corrupción y la grave crisis económica y defendió en todo momento que se fundamenta en la Constitución.