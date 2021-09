Trump demanda al New York Times y a su sobrina por exponer sus datos fiscales

El expresidente de EE.UU., Donald J. Trump, en una fotografía de archivo. EFE/Chris Kleponis/Pool

Nueva York, 22 sep (EFE).- El expresidente estadounidense Donald Trump demandó al diario The New York Times y a su sobrina, Mary Trump, por "conspirar" para obtener información de su familia y sus declaraciones de impuestos y exponerla en un reportaje publicado por el diario en 2018, según informaron este miércoles medios locales.

En la demanda, entregada este martes en un tribunal del estado de Nueva York, se denuncia la "cruzada" contra él por parte de un grupo de periodistas que supuestamente "convencieron" a la sobrina del exmandatario para que "sacara clandestinamente" unos archivos confidenciales de la oficina de sus abogados y se los entregara al medio.

"Los acusados urdieron una trama insidiosa para obtener archivos confidenciales altamente sensibles, que explotaron para su propio beneficio y utilizaron como medio para legitimar falsamente sus trabajos publicados", señala la defensa de Trump en la demanda.

El diario publicó en 2018 un extenso reportaje basado en "declaraciones de impuestos y archivos financieros" suministrados, en parte, por la sobrina de Trump y en el que se documentaba cómo incrementó su fortuna a través una trama de evasión fiscal relacionada con los negocios inmobiliarios de su padre a lo largo de décadas.

Los autores del reportaje, que obtuvieron un premio Pulitzer colectivo el año siguiente por ese trabajo, están citados en la querella.

Por su parte, a Mary Trump, que publicó en 2020 un libro sobre el entonces presidente de EE.UU. y su familia, en el que ella misma se identificaba como fuente del reportaje en cuestión, se le acusa de haber roto un acuerdo de confidencialidad.

"Las acciones de los acusados estuvieron motivadas por una 'vendetta' personal y por su deseo de ganar fama, notoriedad, aclamación y unos beneficios excepcionales, y pretendían hacer progresar su agenda política", recoge la denuncia de Trump.

El expresidente reclama a los acusados una compensación por daños de 100 millones de dólares y también pide recibir pagos por los ingresos obtenidos por The New York Times con relación al reportaje y por los beneficios del libro de su sobrina.