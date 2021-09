Toni Bou no se pone límites "gane o no gane, me retiraré cuando toque techo"

El vigente campeón del mundo de trial, Toni Bou (c), durante el Gran Premio de Trial el pasado 11 de septiembre. EFE/ Ana F. Barredo

Madrid, 22 sep (EFE).- El español Toni Bou (Repsol Montesa Honda), que el pasado fin de semana consiguió en Portugal su vigésimo noveno título mundial de trial, ha destacado en una entrevista exclusiva con la Agencia EFE que a pesar de los éxitos logrados "gane o no gane" se retirará "cuando toque techo o que físicamente haya lesiones" que no le dejen "disfrutar de este deporte". "Al final yo me planteo que, gane o no gane, me voy a retirar cuando vea que he tocado techo o que físicamente hay lesiones que no me dejan disfrutar de este deporte, y que me levanto cada día y me da una pereza increíble", asegura Toni Bou, quien reconoce que ya le ha pasado alguna vez "tener una lesión y tener que entrenar igualmente porque había una carrera y adaptarte a ir como sea por el dolor, y eso para un deportista es horrible y es lo que por las sensaciones que he tenido, hace que un deportista se retire". Toni Bou respondió así al recordar que al final de la temporada 2021 se va a retirar el italiano Valentino Rossi, una leyenda del motociclismo actual, con 42 años y nueve títulos mundiales a sus espaldas. Respuesta: "Sí que te lo planteas, pero bueno, es diferente. En mi caso, por ejemplo, no me planteo tantos títulos o tantos años, porque si te soy sincero, si me hubiese planteado hacerlo con tantos títulos mundiales pensando 'si consigo diez mundiales me retiro', imagínate, pero por el momento hemos llegado a 29, que es un número increíble, y me lo estoy pasando bien, que es lo más importante. Pregunta: ¿Estará contento después de conseguir su vigésimo noveno título mundial? Respuesta: "Pues ya te puedes imaginar. Sí, sí, además, ha sido una temporada un poco rara con la lesión al principio y todo. Así que contento, muy contento". Pregunta: Después de 29 títulos mundiales hay pocas preguntas que no se le hayan formulado. Con sinceridad, ¿qué pregunta se haría Toni Bou a Toni Bou, que no le hayan hecho o que le hubiera gustado que le hicieran? Respuesta: "Bufff. Me pillas en frío, la verdad es que ... (Duda). Pues no lo sé, alguna que se me pueda pasar por la cabeza que sea un tanto salvaje (sonrisas). No sé, al final me han hecho preguntas muy buenas y creo que me las han hecho de todo tipo y originales. Al final, como te digo, las preguntas quizás más personales, quizás las que me han hecho durante el confinamiento, en esos momentos, 'que si había echado de menos durante el confinamiento o en todo momento la competición', pues quizás me vino increíble, pues era algo que no me esperaba ni yo y claro, al final, después de quince años consecutivos sin parar, sin parar, sin parar, y sin saber vivir de otra manera y de repente estar dos meses en casa, tranquilo, con Esther, con los animales y con todo, casi podría decir que ni lo eché de menos, y volví con más fuerza. Eso es algo que me sorprendió muchísimo, porque me esperaba estar desesperado, y todo el mundo me decía que iba a estar desesperado de no entrenar, de no competir, pero me vino bien, me recuperé de lesiones y al final fue algo que me sorprendió a mí mismo". Pregunta: ¿El confinamiento cambió su forma de pensar en algunas cuestiones o prioridades? Respuesta: "No. Al final mi forma de ser es disfrutar siempre de lo que venga, sea bueno o malo, siempre buscar la parte positiva, y eso es lo que hice, pero me sorprendí a mí mismo porque, al final, tenía muchas ganas de montar y entrenar, pero no tuve en ningún momento esa necesidad que hablaba con otros de mis rivales y amigos, que estaban desesperados, y en mi caso no fue así para nada, estaba muy tranquilo, disfrutando de este tiempo complicado para todo el mundo, para recuperar y hacer cosas que no hacía en ningún momento". Pregunta: ¿Muy tranquilo no parecía estar cuando subió ese vídeo a las redes sociales con la moto dentro de casa? Respuesta: (Sonrisas) "El primer día, el primer día la metí en casa, pero eso fue una idea que me dieron que era buena y fue divertido porque fue más hacer algo divertido para toda la gente, fue buscar lo positivo de todo y vi una oportunidad de hacer algo diferente a lo que la gente ve de mí y creo que fue algo muy original y quedó un vídeo muy chulo". Pregunta: ¿De todos los título mundiales que ya acumula hay alguno al que tenga un especial cariño y que destaque sobre los demás?¿Por qué? Respuesta: "Siempre digo que el primero es único, que es un momento irrepetible para cualquier deportista aunque luego ganes muchos más, pero la sensación de conseguir un sueño es con el primero y luego, de todas las temporadas, me quedaría quizás con el de 2019, que gané todas las carreras, porque era algo que no había conseguido nunca. Lo había conseguido en pista cubierta pero nunca al aire libre y fue una temporada muy buena, muy completa, en la que conseguí muy buenas victorias y tuve la confianza en pilotar de manera excepcional y eso te hace pilotar muy tranquilo y eso hizo que fuese un año increíble". Pregunta: ¿Qué será de Toni Bou después de que se retire del trial?¿Se ha planteado continuar en algún otro tipo de competición? Respuesta: "Sí, la verdad es que por ahora con el trial disfruto y me lo paso bien, y pienso que me retiraré porque físicamente no podré más, entonces no estaré preparado para cambiarme a otra disciplina porque si físicamente no estás bien, mi carácter me dice que si lo puedo hacer a tope lo hago y que si no es así no lo hago. Sí que veo que me gustaría estar vinculado a este deporte, a este mundillo y, a poder ser, quedarme con mi equipo y hacer crecer a pilotos para que consigan lo que he conseguido yo". Pregunta: Se retira su compañero durante muchos años, el japonés Takahisa Fujinami, es obvio que lo echará de menos pero ¿Ha pensado ya el equipo o Toni Bou en su sustituto? Respuesta: "Bueno está todo muy presente, acaba de pasar este pasado fin de semana, seguro que el equipo ya tiene ideas, como por ejemplo Gabriel Marcelli, que ha estado con una moto oficial estos dos últimos años y está haciendo un pilotaje muy, muy bueno, además de que es un piloto joven y lo tiene todo para poder llegar, así que es una opción lógica que se me pasa a mi por la cabeza, pero yo desde el equipo no tengo la información. Seguro que cuando se acaben todas estas entrevistas, al final de semana o la semana que viene, cuando todo se ponga en orden, ya habrán hablado de ello y me lo comentarán, pero como te digo, al final creo que Gabriel es una de las opciones lógicas, pero seguro que algún piloto joven, que hay muchos y muy fuertes, va a entrar en el equipo y eso seguro que también va a ser una motivación para mí". Pregunta: ¿Le queda algún sueño por cumplir? Respuesta: (Sonrisas) "Sueños, al final, yo creo que ya los hemos cumplido todos. Hubo un momento en el que evidentemente era ser campeón del mundo, luego superar a Jordi -Tarrés- y a Dougie -Lampkin- porque eran las dos leyendas del trial; al poderlos superar luego tuve en mente las 99 victorias de Dougie y aunque yo no soy mucho de números, de estadísticas o de marcarme objetivos de esa manera, pero sí que puedo decir y ya lo dije en su momento, que para mí conseguir cien victorias en el mundial de trial fue algo que me tenía muy tentado, sobre todo porque tenemos calendarios con muy pocas carreras en los últimos años y por eso poder superar las cien victorias fue algo que para mí fue un sueño, un momento muy especial y luego, a partir de ahí, ya no me he marcado ningún objetivo". Pregunta: Aunque dice no tener nuevos objetivos, ¿cuál es el próximo reto en el que ya está pensando Toni Bou tras conseguir el vigésimo noveno título mundial? Respuesta: "Mi próximo objetivo es el mundial en pista cubierta, un mundial raro, donde hemos estado parados de octubre del año pasado a julio, y nos hemos saltado el mundial del año pasado por el covid'19 para poder esperar para llenar estadios, que es el objetivo de esta especialidad de mundial. Vamos a ver si se puede disputar este mundial, que será muy raro, pues será muy corto, un mundial de dos o tres carreras, pero al final se va a intentar disputar y luego empezaremos a preparar el 2022 después de un mes o dos, así que aunque sea un poco raro, nuestro próximo objetivo, evidentemente, aunque sean pocas carreras, será intentar conseguir el mundial de X-trial". Juan Antonio Lladós