Serrat, Loquillo o La Bullonera: la canción se rinde a Joaquín Carbonell

Los artistas participantes en el homenaje que el Gobierno de Aragón ha tributado al cantautor Joaquín Carbonell, fallecido en septiembre del año pasado a consecuencia de la covid, a la finalización del acto que se ha celebrado hoy Martes en la sala Mozart de Zaragoza. EFE / TONI GALÁN.

Zaragoza, 21 sep (EFE).- Un año después del fallecimiento de Joaquín Carbonell la canción ha podido al fin rendir homenaje al cantautor turolense, en un concierto en el que han puesto voz a sus temas más emblemáticos artistas y amigos como Joan Manuel Serrat, Loquillo, Ismael Serrano o Eduardo Paz, la mitad del dúo de música aragonesa La Bullonera.

Carbonell (Alloza, Teruel, 1947- Zaragoza, 2020) murió a los 73 años por una neumonía derivada del coronavirus y, por las circunstancias de la pandemia, ha tenido que esperar para recibir su especial tributo en el Auditorio de Zaragoza, donde casi más de mil personas han podido "celebrar su vida y obra".

Antes del concierto, el presidente de Aragón, Javier Lambán, seguidor de la trayectoria del músico, ha señalado a los medios de comunicación que Carbonell "cada día cantaba mejor" y ha recordado que murió en un momento "excepcional", tanto desde el punto de vista artístico como personal.

El poeta y músico Gabriel Sopeña, quien ha coordinado el tributo, ha recordado a su amigo como un referente de la canción, las letras y la cultura que fue "profundamente querido", como ha demostrado el público zaragozano, que agotó rápidamente las casi mil entradas del encuentro.

"Si Joaquín viera este 'tinglao', se iría corriendo'", ha bromeado el cantante Eduardo Paz, fundador del dúo La Bullonera junto con el recientemente fallecido Javier Maestre.

Como ha confesado Paz, primero en subirse al escenario para interpretar 'Me quedaré viviendo', el homenajeado "no quería homenajes", pero ha sido inevitable porque, en realidad, estos actos "se hacen para los que se quedan".

A continuación, un elenco de músicos aragoneses ha continuado interpretando algunas de las canciones más célebres de Carbonell, que grabó más de 150 temas, además de destacar en el periodismo y la escritura.

Entre ellos Mariano Casanova, líder de Distrito 14; Olga & Los Ministriles; el músico y compositor bilbilitano Ángel Petisme; María José Hernández; David Angulo; Juako Malavirgen y Diego Peña; Richi Martínez y Philippe Charlot, Isabel Marco o Carmen París.

El autor madrileño Ismael Serrano ha puesto voz a 'Dónde estabas tú', una letra del poeta Juan Leyva plagada de recuerdos: "Ardió el sesenta y ocho en las calles de París y el año noventa y cinco con aquel gol de Nayim/ Enterramos a unos cuantos yo escapé del ataúd pero entonces, ¿dónde estabas tú?".

A continuación, la vocalista Sylvia Solans, acompañada a la guitarra por el gran amigo de Carbonell Iñaki Fernández, han recordado la letra de una de sus canciones más célebres, que reza que "es muy fácil ser de Madrid, mas de Teruel no es cualquiera".

El cantautor gaditano Javier Ruibal ha recordado, entre jota y flamenco, a ese "turolense y jaranero" al que no le faltaba "un tablao para montar el sarao".

Turno ya al final para una de las caras más esperadas de la velada, la del cantautor barcelonés Joan Manuel Serrat, que no se ha perdido la ocasión de homenajear a su amigo: "Somos tozudos: Hemos tardado un año, pero hemos llegado y conseguido reunirnos para esta fiesta".

En sus palabras, un "acto de amor" que ha materializado con 'El olivo' y 'Aquellas pequeñas cosas', después de confesar que, aunque para él siempre es un placer visitar Zaragoza, en este caso la emoción va más unida "a la tristeza y al recuerdo, que a la alegría y al descubrimiento".

Tampoco Loquillo ha querido faltar a la despedida de Carbonell para rememorar a Brassens con 'La mala reputación', tras la cual Richi Martínez, Josu García y el propio Gabriel Sopeña, acompañados por los que fueron los músicos de confianza de Carbonell, han puesto el broche final.

Una orquesta de lujo para despedir con canciones al gran turolense que confesó considerarse "un intruso en ese oficio tan disparatado", pero que ha dejado como legado más de cincuenta años sobre los escenarios y un buen puñado de himnos.