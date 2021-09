Se han administrado 6.000 millones de dosis de vacunas anticovid-19 en todo el mundo

EnfoqueSe han administrado 6.000 millones de dosis de vacunas anticovid-19 en todo el mundoParís, 22 Set 2021 (AFP) - Hasta ahora se han inyectado 6.000 millones de dosis anticovid-19, pero persisten desigualdades en el acceso a las vacunas, pues mientras unos 15 países ya administran terceras dosis, la vacunación no despega en los países pobres, en particular en África.Al menos 6.008 millones de dosis de vacunas anticovid-19 fueron administradas en todo el mundo, según un recuento realizado el miércoles por la AFP a las 09H30 GMT, según datos de fuentes oficiales.La inmunización mundial progresó a un ritmo constante en los últimos tres meses. El hito de los 6.000 millones de dosis inyectadas se alcanzó en 29 días, tras los 4.000 y 5.000 millones de dosis inyectadas en 30 y 26 días, respectivamente. Cuando se iniciaron las primeras campañas de vacunación, los 1.000 millones de dosis se alcanzaron en unos 140 días.Estados Unidos desea que la comunidad internacional se fije el objetivo de 70% de personas totalmente inmunizadas en cada país dentro de un año.Un umbral que todavía no ha alcanzado Estados Unidos, donde menos del 55% de la población está totalmente vacunada y que hasta ahora sólo superaron una pequeña minoría de países, entre ellos siete de la Unión Europea, como Francia, Portugal o España.Con 2.180 millones de inyecciones, China concentra casi cuatro de cada diez dosis administradas en el mundo. India (826,5 millones) y Estados Unidos (386,8 millones) completan el podio en valor absoluto. Pero en comparación con la población, y entre los países de más de un millón de habitantes, los Emiratos Árabes Unidos son los campeones de la vacunación. Administraron 198 dosis por cada 100 habitantes y más del 81% de su población está completamente vacunada. - América Latina vacuna a plena capacidad - A continuación se encuentran Uruguay (175 dosis por 100 habitantes), Israel (171), Cuba (163), Catar (162) y Portugal (154). La mayoría de esos países han vacunado completamente a la gran mayoría de su población.Algunos, como los Emiratos Árabes Unidos, Israel y Uruguay, incluso empezaron a administrar una tercera dosis por persona, con el fin de prolongar la inmunización de las personas completamente vacunadas.Francia no está muy lejos, con 139 inyecciones por cada 100 habitantes y 70,8% de su población que recibió dos dosis.Mientras que los países de Europa occidental, América del Norte y algunos países del Cercano Oriente, cuyas campañas están muy avanzadas, vacunan ahora mucho menos rápidamente, los países de Asia, América Latina y Oceanía inmunizan a plena capacidad. Durante la última semana, Cuba vacunó con mayor rapidez inyectando dosis al 2,36% de su población cada día, delante de Irán (1,32%) y Australia (1,17%). Camboya, Costa Rica, Nueva Zelanda y Kosovo también administran diariamente dosis anticoronavirus a más del 1%.La mayoría de los países pobres también comenzaron a vacunar, principalmente gracias a un mecanismo de solidaridad internacional Covax (OMS, alianza Gavi y coalición Cepi), pero esto sigue siendo muy desigual.Los países de "ingresos altos" -según la clasificación del Banco Mundial- administraron un promedio de 124 dosis por cada 100 habitantes, los países de "ingresos bajos" sólo 4.Sin embargo, estos últimos aceleraron ligeramente sus campañas en las últimas semanas, especialmente gracias a las dosis brindadas por los países ricos. Tres países todavía no iniciaron sus campañas de vacunación contra el coronavirus: Burundi y Eritrea en África oriental, y Corea del Norte en Asia.rbj/cds/clr/mab/eg