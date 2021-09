R.Unido.- Priti Patel, acusada de obstaculizar la investigación sobre el envenenamiento de la británica Dawn Sturgess

La mujer de 44 años falleció en 2018 tras entrar en contacto con un agente nervioso de tipo Novichok en el marco del caso Skripal



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Los abogados a cargo de la pesquisa sobre Dawn Sturgess han acusado este miércoles a la ministra del Interior de Reino Unido, Priti Patel, de obstaculizar la investigación sobre el envenenamiento de la ciudadana británica, que falleció en 2018 tras entrar en contacto con un agente nervioso de tipo Novichok después de que el exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia también fueran envenenados.



Sturgesss falleció después de entrar en contacto con el agente nervioso tras colocárselo en las muñecas al pensar que era un perfume, tal y como ha explicado el que era entonces su novio, Charlie Rowley, que halló una botella en el parque Elizabeth de Salisbury.



La jueza Heather Carol Hallett ha expresado que considera que la idea de una posible participación por parte de la Inteligencia rusa es "demasiado sensible" para ser introducida en la pesquisa y ha pedido a Patel directrices al respecto, algo a lo que la ministra se habría negado.



El abogado Andrew O'Connor ha lamentado que Patel "no se haya involucrado de forma más constructiva" y ha aseverado que es una cuestión "digna de arrepentimientos", según informaciones de la BBC.



Por su parte, Cathryn McGahey, consejera de la reina para el Ministerio del Interior, ha matizado que el proceso no ha salido adelante de forma adecuada y que Patel dará una respuesta antes de Navidad.



Sturgess murió el 8 de julio de 2018, mientras que Rowley recibió el alta tras permanecer tres semanas hospitalizado. Su fallecimiento se produjo tras el intento de envenenamiento de Skripal y su hija, que sobrevivieron.



La investigación llevada a cabo por la Policía Metropolitana ha identificado a tres hombres de origen ruso como los responsables del ataque, si bien el objetivo de la pesquisa pública es discernir la causa de la muerte de Sturgess, su posible vínculo con los Skripal y los pasos a seguir para proteger la seguridad pública ante este tipo de situaciones.