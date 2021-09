Reencuentro con la 'marea negra' buscando la primera victoria

El entrenador del Surne Bilbao Basket, Álex Mumbrú da instruciones a sus jugadores durante el partido contra el Juventut de Badalona, en la primera jornada de la Liga Endesa, en el Pabellón Olímpico de Badalona. EFE/Quique García

Bilbao, 22 ago (EFE).- El Surne Bilbao Basket recibe este jueves al Casademont Zaragoza en Miribilla (19:00 horas) en el partido que supondrá su reencuentro con la 'marea negra' casi once meses después de que se jugase por última vez con público en la cancha vizcaína y cita que espera aprovechar el conjunto vasco para lograr su primer triunfo del curso.

Ese último encuentro con público en las gradas del Bilbao Arena fue de Liga de Campeones ante el Pinar Karsiyaka turco el 27 de octubre de 2020. Aunque, ya con severas restricciones sanitarias por la pandemia, apenas sí pudieron presenciarlo 307 aficionados.

No obstante, el último encuentro que se vivió con normalidad en Miribilla fue el 8 de marzo de 2020 ante el Monbus Obradoiro, hace un total de 594 días. Posteriormente llegó el confinamiento, la 'burbuja' de Valencia para acabar la temporada 2019-2020 y los partidos a puerta cerrada durante todo el curso 2020-2021.

Mañana ya podrán ser hasta 4.000, el 40 por ciento del aforo, los que puedan acudir a animar a su equipo. Entre ellos todos sus abonados.

En lo deportivo, el entrenador, Alex Mumbrú, espera que el Surne Bilbao tenga algo más energía que el pasado sábado en Badalona, donde cayó "por pequeños detalles" frente al Joventut en el primer encuentro del curso.

"No estuvimos a nuestro nivel de actividad normal, estuvimos algo más lentos y escasos de energía y a ver si mañana cambiamos esto", dijo Mumbrú este miércoles en la rueda de prensa previa al choque.

Mumbrú, que desveló ciertos problemas físicos del base brasileño Rafa Luz y el escolta Tomeu Rigo, espera que su equipo se adapte a la nueva situación de jugar con público y que, además, al contrario que en Badalona, sea el suyo y no el del rival.

"Se hizo un poco raro. Se nota en el ambiente y lo notan los jugadores, los entrenadores y también los árbitros. No vamos a tener que acostumbrar", avisó, de todo modos contento de que ante la Penya, frente a la que luchó por la victoria hasta los últimos segundos, su equipo fuese "competitivo hasta el final.

En cuanto al rival, considera al Zaragoza "un gran equipo", aún con la lesión de Omar Cook, baja que ha compensado con el fichaje de Kenan Sipahi. "Tiene por fuera a San Miguel, Okoye, Mobley y Waczynski y por dentro a McLean, Radoncic, Hlinason y Vanwijn", destacó la plantilla que dirige Jaume Ponsarnau.

El Bilbao Basket opondrá al conjunto maño un plantel en el que empezaron a dar muestras de su calidad, entre los nuevos, el pívot dominicano Ángel Delgado (10 puntos y 9 rebotes) y el alero francés Valentin Bigote (15), y que espera una mejoría del anotador Andrew Goudelock y el '5' Jeff Whithey.

Mumbrú, por otro lado, lamentó no haber podido trabajar todo lo que desean en el Bilbao Arena debido a los conciertos que acoge la cancha bilbaína superado lo peor de la pandemia y que, por ese motivo, mañana uno de los fondos de Miribilla no pueda ser utilizado por la afición.

En los partidos en los que se han medido el Bilbao Basket y el Basket Zaragoza, mucha igualdad: once victorias vizcaínas y diez triunfos maños.