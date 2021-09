Pulso de ambición entre Osasuna y Betis

El Club Atlético Osasuna recibe este jueves al Real Betis, que llega en cuadro en defensa, en un duelo en el que ambos conjuntos mostrarán su ambición por firmar una temporada notable en una liga muy disputada. EFE/Jose Manuel Vidal./Archivo

Pamplona/Sevilla, 22 sep (EFE).- El Club Atlético Osasuna recibe este jueves al Real Betis, que llega en cuadro en defensa, en un duelo en el que ambos conjuntos mostrarán su ambición por firmar una temporada notable en una liga muy disputada.

Osasuna ha comenzado como un cohete la competición y será en partidos como el de mañana donde los hombres de Jagoba Arrasate deberán dar un paso hacia adelante ante un rival con futbolistas que rebosan calidad y experiencia por los cuatro costados.

Arrasate ha indicado en rueda de prensa estar con “muchas ganas de dedicar una victoria” a su afición en lo que será el inicio de una “semana importante” que arrancarán los rojillos en El Sadar.

Los navarros solo han encajado una derrota en las cinco primeras jornadas. El Betis llegará a Pamplona con la intención de sumar su segunda victoria en un estadio que tomó el año pasado gracias a los goles de Borja Iglesias y Miranda (0-2).

“Tenemos que medir cuándo vamos arriba o cuándo tenemos que estar en ese bloque medio. Si estamos pasivos ellos tienen jugadores como Canales o Fekir para filtrar pases de cualquier forma” ha avisado Arrasate sobre un Betis ante el que deberán ser “agresivos y tener pocas distancias entre líneas”.

“Seguramente sea el equipo con más argumentos de la Liga en ataque”, ha añadido un Arrasate que se ha mostrado cauteloso e ilusionado con el arranque de temporada de su equipo. En el último encuentro, Osasuna se sobrepuso al Alavés con autoridad en Mendizorroza en una noche sin sobresaltos.

Arrasate podría efectuar cambios para dar descanso a determinados jugadores con la cita del domingo en Mallorca. Los dos días que tienen para preparar el choque hacen que el técnico de Berriatua deba mover las fichas con inteligencia para no cargar de minutos a su plantilla.

“Tenemos alternativas y debemos jugar un poco con eso”, ha comentado sobre los puntas del equipo, añadiendo que, “si hasta ahora ha jugado Kike García es porque entendíamos que era lo mejor para el equipo”.

Llega el Betis de Manuel Pellegrini a El Sadar en cuadro en la zona central de su defensa por las lesiones musculares de Marc Bartra, ante el Granada en Los Cármenes, y de Víctor Ruiz, frente al Espanyol en el Villamarín, duelo en el que también fue expulsado el argentino Germán Pezzella, sancionado por ello con un partido.

Estas tres sensibles bajas obligarán al chileno a recomponer el eje de su zaga, en el que formarán el canterano Édgar González y, junto a él con toda probabilidad como hizo tras la expulsión de Pezzella, el mediocentro argentino Guido Rodríguez, quien hará valer su jerarquía defensiva y la ascendencia que ejerce en el conjunto del equipo en una posición más retrasada a la suya.

Otros cambios se aventuran en la defensa verdiblanca, en la que en los laterales podrían formar Martín Montoya en el derecho en sustitución de Héctor Bellerín, quien ha entrenado a menor ritmo por una sobrecarga, y Álex Moreno en el izquierdo, en el que Juan Miranda es alternativa una vez recuperado de la dolencia que lo mantuvo fuera del duelo ante los 'pericos'.

Con la incógnita en la portería entre el chileno Claudio Bravo, titular en los dos últimos partidos, y el portugués Rui Silva, quien lo fue en los primeros cuatro de Liga, la ubicación de Guido como central, obliga al cambio en el doble pivote, en el que todas las cartas apuntan al luso William Carvalho tras su destacada actuación ante el Espanyol y al mexicano Andrés Guardado, aunque podría tener sus posibilidades el marfileño Paul Akouokou.

Perfilada la arquitectura defensiva, flanco más vulnerable en la solvencia general del conjunto, Pellegrini tiene ante sí una amplia baraja de creatividad y de buen juego de mediocampo hacia delante que pasa por el eje que conforman Sergio Canales y Nabil Fekir, la sala de máquinas del juego de ataque del conjunto bético, con variadas alternativas en las alas y en punta.

La mediapunta la completaría en El Sadar, donde Pellegrini continuará también con su política de rotaciones para gestionar los esfuerzos de su plantilla, Rodrigo Sánchez 'Rodri' por la izquierda, con posibilidades también a lo largo del partido para Cristian Tello, Joaquín Sánchez, Aitor Ruibal o Rober González.

En la punta del ataque, Pellegrini le puede dar continuidad a Borja Iglesias u optar por otras variantes que pasan por el brasileño William José, quien ya vio portería ante Espanyol pese a que el tanto consta en propia puerta del 'perico' Pedrosa, o Juanmi Jiménez, con papeletas ambos en la libreta del santiaguino bien de salida o a lo largo del partido.

Con las rotaciones a las que obliga el apretado calendario, Pellegrini no rota nunca en su concepto, incide en evitar los errores evitables y en El Sadar saldrá a por los tres puntos que volaron en el último minuto por el empate a dos sobre la bocina del Espanyol y que ya consiguió en su última salida a Los Cármenes ante el Granada (1-2).

Alineaciones probables:

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Manu Sánchez; Torró; Roberto Torres, Moncayola, Darko, Rubén García; Kike García.

Betis: Claudio Bravo; Martín Montoya, Édgar, Guido Rodríguez, Álex Moreno: Guardado, William Carvalho; Rodri, Fekir, Canales; Borja Iglesias.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (C. Valenciano)

Estadio: El Sadar

Hora: 19.30 CET (17.30 GMT)

Puestos: Osasuna (9º), Betis (11º)

La clave: Cerrar líneas.

El dato: Osasuna no vence al Betis en El Sadar desde el año 2014.

La frase: “Si estamos pasivos ellos tienen jugadores como Canales o Fekir para filtrar pases de cualquier forma”, Jagoba Arrasate.

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis: "Hay que tratar de evitar errores puntuales, ya sea penales, expulsiones, tratar de evitar errores evitables, mantener la misma línea y estar con un poco más de precisión". EFE

