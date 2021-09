Powell minimiza riesgo de contagio por la deuda de Evergrande

(Bloomberg) -- El Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que hay poca exposición directa de Estados Unidos ante la deuda de la empresa china Evergrande, pero indicó que esta sí podría afectar las condiciones financieras globales.

“La situación de Evergrande parece muy particular para China, que tiene una deuda muy alta para una economía emergente”, dijo a los periodistas el miércoles durante una conferencia de prensa después de una reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés).

En lo que va de esta semana, los temores de incumplimiento por parte del desarrollador inmobiliario China Evergrande Group han sacudido los mercados financieros mundiales, que han expresado su preocupación por las posibles consecuencias para las perspectivas económicas de China.

“Los incumplimientos corporativos en EE.UU. son muy bajos en este momento”, dijo Powell. “Preocuparía que afecte las condiciones financieras globales a través de canales de confianza”.

Actualmente, la Fed busca estabilizar los precios y el máximo empleo en EE.UU., pero el banco central también toma en cuenta las perspectivas de crecimiento mundial al establecer sus políticas porque puede afectar la economía nacional, alterando incluso la demanda de exportaciones estadounidenses o el valor del dólar.

Se considera que el desarrollador del multimillonario Hui Ka Yan se encamina hacia una de las reestructuraciones de deuda más grandes de la historia de China, aunque la compañía y los líderes del Partido Comunista hasta ahora han dado pocas indicaciones de cómo planean resolver su crisis de liquidez.

Evergrande no pagó los intereses de los préstamos que vencían el lunes a por lo menos dos de sus mayores acreedores bancarios, según personas familiarizadas con el asunto. Más temprano el miércoles, la compañía emitió una comunicado vagamente redactado sobre el pago de intereses de un bono que dejó a los analistas a la espera de más detalles. El desarrollador, el mayor emisor de bonos basura de Asia, también tiene un pago de intereses que vence el jueves sobre el bono en dólares de marzo de 2022.

