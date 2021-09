Portaltic.-Microsoft rediseña su móvil con doble pantalla Surface Duo y presenta el factor de forma híbrido de Laptop Studio

22-09-2021 Microsoft Surface Laptop Studio. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MICROSOFT



MADRID, 22 (Portaltic/EP)



Microsoft ha presentado este miércoles las novedades de su familia de dispositivos propios Surface que llegan junto a Windows 11, entre las que se encuentran la nueva versión rediseñada de su móvil con doble pantalla Surface Duo, que mejora la productividad y la cámara, y el nuevo factor de forma Surface Laptop Studio, híbrido entre ordenador portátil y tableta de diseño profesional.



Panos Panay, Chief Product Officer de Microsoft, ha destacado durante en el evento Microsoft Surface Fall 2021 que "Windows 11 está diseñado para ajustarse al usuario", pero que "el hardware completa esta experiencia", con marcas que ya han lanzado productos compatibles como HP, Asus, Acer y Dell, entre otras.



La familia Surface cuenta ahora también con sus primeros equipos diseñados para llegar con Windows 11 en los que "el software y el hardware van de la mano", según Panay.



SURFACE DUO



Microsoft ha anunciado en su nuevo evento la segunda generación de su móvil con doble pantalla Surface Duo, al que ha dotado con un procesador Snapdragon 888 de Qualcomm, soporte para datos 5G y una pantalla de 8,3 pulgadas cuando está desplegada y 90 hercios de tasa de refresco.



Surface Duo 2 es "un dispositivo móvil destinado a acompañar a los ordenadores con Windows 11", y mantiene el diseño de su predecesor con doble pantalla y bisagra que se cierra en forma de libro y orientado a la productividad. También mantiene los bordes superior e inferior.



Dispone de una cámara trasera triple, compuesta por un sensor angular principal, ultra gran angular y teleobjetivo para retratos, y funciones como estabilización óptica de imagen.



Surface Duo 2 consta de un diseño con cristal 3D fabricado por Corning y destaca por incluir información en el lateral de su bisagra, como la hora o las notificaciones.



Dispone de la app Your Phone para gestionar su compatibilidad con ordenadores con Windows 11, así como la capacidad de usar Xbox Games Pass con tres nuevos videojuegos entre los que se encuentra Asphalt 9.



SURFACE LAPTOP STUDIO



Microsoft ha presentado "el Surface más potente de la historia", Surface Laptop Studio, que combina las funciones profesionales para creadores de la familia Studio con el factor de forma de los ordenadores portátiles Surface.



Surface Laptop Studio destaca por su diseño convertible, que puede usarse como un portátil convencional y que dispone de una bisagra con la que la pantalla puede colocarse en el exterior como si de una tableta gráfica Surface Studio se tratase.



El nuevo dispositivo está dotado con gráficas Nvidia Geforce RTX 3050 Ti, una pantalla de 14,4 pulgadas y procesadores Intel Core de 11ª generación, que vienen acompañados por el lápiz Slim Pen 2 con respuesta háptica inspirada en bolígrafos reales.



Sus características se completan con cuatro altavoces Omnisonic con Dolby Atmos y cancelación de ruido en las videollamadas, y 'webcam' con resolución de vídeo de 1080p y corrección automática de la iluminación.



SURFACE PRO 8



El convertible profesional de la familia de Microsoft ha recibido también un nuevo modelo con Surface Pro 8, con procesadores de 11ª generación Intel Core, desde 16 horas de autonomía, pantalla táctil de 13 pulgadas y puerto Thunderbolt 4.



Surface Pro 8 ofrece un diseño térmico renovado y puede lograr hasta un 75 por ciento más de rendimiento gráfico que su predecesor, Surface Pro 7, así como sonido Dolby Atmos.



Su diseño incluye tecnología de color adaptativo que adapta el tono al ambiente, así como un nuevo modelo de lápiz óptico Slim Pen incorporado en el teclado que mejora la precisión y que incluye un sensor para simular el comportamiento de un bolígrafo real.



SURFACE GO 3



El segundo modelo de Surface presentado es Surface Go 3, un modelo orientado a trabajadores en remoto y familias. Windows 11 viene acompañado en este modelo con reconocimiento biométrico con Windows Hello, así como Xbox Games Pass.



Surface Go 3 tiene una pantalla de 10,8 pulgadas con certificaciones de sonido Dolby Audio. Viene acompañado por un nuevo modelo de ratón inalámbrico fabricado en plástico reciclado procedente del océano.



SURFACE ADAPTIVE KIT



Microsoft ha anunciado su próximo paso para hacer sus productos más accesibles a personas con discapacidades, y ha anunciado el Surface Adaptive Kit, un adaptador dotado de elementos como flechas con alto contraste para el teclado para personas con discapacidad visual.



Surface Adaptive Kit también cuenta con un gancho adhesivo para la carcasa de un ordenador portátil a personas que facilita abrirlo con limitaciones motoras.



Todos estos productos estarán disponible el 5 de octubre, fecha en la que también se lanzará el nuevo sistema operativo de la compañía, Windows 11.



Satya Nadella, CEO de Microsoft, ha afirmado que "la tecnología por la tecnología no sirve a nadie", por lo que ha destacado su enfoque hacia las personas con discapacidades y su compromiso para ser una empresa neutra en emisiones contaminantes en 2030.