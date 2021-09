Portaltic.-Facebook presenta Portal Go, una pantalla portátil para videollamadas

MADRID, 22 (Portaltic/EP)



Facebook ha presentado dos nuevas pantallas para videollamadas: Portal Go, con batería recargable para poder trasladarlo y llevarlo a cualquier lugar, y Portal+, que amplía su tamaño hasta las 14 pulgadas e incorpora sonido de alta fidelidad.



Portal Go ha sido diseñado para seguir al usuario allí donde vaya, por ejemplo, para hacer un recorrido a un familiar de la nueva casa o cuando quiera pasar de un cuarto a otro, sin tener que cortar la videollamada.



Esta movilidad es posible por la batería recargable que integra, es decir, no necesita estar enchufado a la corriente en todo momento, como ocurre con los demás modelos de esta familia de dispositivos. También cuenta con una cámara inteligente que sigue los movimientos del usuario, para que no se salga del plano.



Portal Go tiene un tamaño de pantalla de 10 pulgadas y es compatible con los servicios de videollamadas de la compañía (Messenger, WhatsApp) y Zoom. Cuenta también con máscaras de realidad aumentada y fondos para animar las comunicaciones, y permite el control mediante comandos de voz con Alexa.



Junto a Portal Go, Facebook ha presentado un modelo de mayor tamaño, Portal+, con una pantalla de 14 pulgadas con resolución HD y sonido de alta fidelidad, que permite ajustar la inclinación respecto de su base.



Portal Go tiene un precio de 229 euros, mientras que Portal+ cuesta 369 euros.