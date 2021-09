Portaltic.-El Consejo asesor de contenido investiga el sistema de verificación cruzada de Facebook

MADRID, 22 (Portaltic/EP)



El Consejo asesor de contenido de Facebook ha instado a la compañía a explicar el funcionamiento del sistema de revisión denominado 'cross check' y a ser más transparente sobre los criterios en los que basa, tras la polémica surgida la semana pasada supuestamente favorecer a usuarios de perfil alto, como celebridades o políticos.



The Wall Street Journal publicó la semana pasada una investigación tras tener acceso a unos documentos internos de Facebook en donde se señala que el programa conocido como 'Cross check' o 'XCheck' (verificación cruzada) habría protegido a usuarios como famosos o políticos de la aplicación de las normas de la red social.



El portavoz de Facebook, Andy Stone, aseguró que "no hay dos sistemas de justicia", sino que el programa es "un intento de salvaguarda contra errores". Presentado en 2018, la compañía lo dio a conocer como una capa adicional de revisión para las Páginas y los perfiles de usuario con la que se buscaba confirmar que se cumplían las reglas de uso de Facebook.



Ante la polémica surgida, el Consejo asesor de contenido ha agradecido "los esfuerzos de los periodistas" de The Wall Street Journal por "arrojar luz" sobre un tema que el propio Consejo lleva tiempo investigando, como explica en un comunicado.



"Estas divulgaciones han llamado la atención sobre la forma aparentemente inconsistente en la que la empresa toma decisiones y por qué una mayor transparencia y supervisión independiente de Facebook son tan importantes para los usuarios", indica.



El Consejo ha detallado que están investigando "hasta qué punto Facebook ha sido totalmente comunicativo en sus respuestas en relación con la verificación cruzada, incluida la práctica de la inclusión en listas blancas".



Para ello, el Consejo se ha puesto en contacto con Facebook para solicitar información adicional a la anteriormente facilitada por la compañía. También han compartido su intención de explorar en mayor profundidad este sistema para poder ofrecer recomendaciones.



El Consejo defiende la transparencia, especialmente en las redes sociales. "Las decisiones que toman empresas como Facebook tienen consecuencias reales para la libertad de expresión y los derechos humanos de miles de millones de personas en todo el mundo", concluye.