Perú/Venezuela.- El Ministerio de Exteriores de Perú precisa que "nunca ha roto relaciones con Venezuela"

El Ministerio de Exteriores de Perú ha precisado este martes que "nunca ha roto relaciones diplomáticas con Venezuela" y ha expresado su apoyo con el diálogo venezolano que se lleva a cabo en México, el cual espera que concluya con "resultados positivos para el pueblo".



En un comunicado, la cartera ha corregido a las recientes declaraciones de su viceministro, Luis Enrique Chávez, y ha indicado que las relaciones con el país caribeño "se han mantenido durante las administraciones pasadas" y "se encuentran actualmente al nivel consular".



"El Gobierno del Perú está comprometido con las negociaciones que actualmente se llevan a cabo en México, como país anfitrión, y con la facilitación de Noruega y el acompañamiento de Rusia y Países Bajos, y espera que concluyan con resultados positivos para el pueblo de Venezuela", ha añadido también el Ministerio.



En este sentido, ha incidido en que las negociaciones que se llevan a cabo entre el Gobierno venezolano y la oposición en Ciudad de México tienen como objetivo la "convocatoria de elecciones justas, libres y democráticas", así como el "fin de las sanciones económicas que afectan al pueblo venezolano".



El Ministerio de Exteriores peruano ha emitido esta declaración después de que el viceministro de Exteriores, Luis Enrique Chávez, dijese el lunes que Perú no reconoce a las autoridades venezolanas, tras ser consultado sobre si el Gobierno reconocía a Maduro o al autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó.



"Perú ha declarado que desde el 5 de enero en Venezuela no hay autoridades legítimas", indicó, según recoge la prensa peruana.



El primer ministro de Perú, Guido Bellido, ha corregido también este martes al viceministro de Exteriores y ha afirmado que la postura del Gobierno peruano es "reconocer" la "autoridad legítima" del Ejecutivo de Nicolás Maduro en Venezuela.



De forma paralela, ha advertido al ministro de Exteriores, Óscar Maúrtua, y a Chávez que si esta postura "no les gusta, tienen las puertas abiertas".



Estas palabras de Bellido han tenido también respuesta por parte del titular de Interior, Juan Carrasco Millones, quien ha señalado que desde la cartera que dirige están "de acuerdo con lo señalado por el encargado de Relaciones Exteriores", quien ya ha mostrado en anteriores ocasiones sus diferencias con el Gobierno de Venezuela, al que ha criticado duramente.



"Nosotros estamos designados por el presidente de la República, será él quien determine cualquier situación, cualquier tipo de opinión. Respetamos la opinión de cualquier ministro, en el Consejo de Ministros hay democracia", ha dicho Carrasco Millones en declaraciones a la prensa.