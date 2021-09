Perú puede afrontar una tercera ola de covid-19 en unos 20 días, señala ministro

Una mujer es vacunada contra la covid-19 en Lima (Perú). Fotografía de archivo. EFE/Paolo Aguilar

Lima, 21 sep (EFE).- El ministro de Salud de Perú, Hernando Cevallos, declaró este martes que su país puede afrontar una tercera ola de la covid-19 dentro de unos 15 o 20 días, aunque descartó que el Gobierno se plantee implantar una nueva cuarentena.

"Calculamos la presencia de una tercera ola en los próximos 15 o 20 días, si pudiéramos tener mayor cantidad de vacunas sería fantástico", sostuvo Cevallos durante una reunión con empresarios en Estados Unidos.

Añadió que, por ese motivo, se ha "desplegado una estrategia de acercar el Ministerio de Salud a la población con brigadas para vacunar en distintos lugares del país, con el objetivo de cerrar la brecha de las personas más vulnerables".

INCENTIVO A EMPRESARIOS

Cevallos participó este martes, junto con el presidente peruano, Pedro Castillo, en una reunión en Washington con empresarios de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, ante los que resaltó la importancia de incentivar las inversiones en Perú, pero teniendo en cuenta la protección de la población contra la pandemia.

"Es importante incentivar las inversiones, pero para eso necesitamos que nuestro pueblo esté debidamente protegido, que no tengamos a nuestra población económicamente activa con ese enorme riesgo de volverse a contagiar y esto nos reduzca nuestra potencialidades económicas", indicó.

A pesar de ello, sostuvo que el Gobierno ha descartado, hasta el momento, la posibilidad de volver a implantar una cuarentena, ya que no quiere afectar la recuperación de la economía del país, que fue duramente golpeada por las restricciones impuestas en 2020.

AVANCE EN LA VACUNACIÓN

El ministro destacó que Perú ha logrado pasar en un mes y medio de tener "un 14 % de la población objetiva vacunada, a tener más del 33 % de ciudadanos vacunados con las dos dosis".

"Es un avance muy rápido y tenemos que agradecer a las empresas que han llegado puntualmente con las vacunas", acotó.

Las autoridades sanitarias peruanas informaron que hasta este martes se han aplicado 24,1 millones de dosis de vacunas contra la covid-19 y 9,56 millones de personas ya tienen ambas dosis.

La campaña se lleva adelante con vacunas de los laboratorios Pfizer, AstraZeneca y Sinopharm, que fueron adquiridas en su mayoría durante el gobierno de transición que presidió Francisco Sagasti hasta el 28 de julio pasado.

El actual gobierno ha comprado 8 millones de dosis adicionales de la vacuna de Sinopharm, que deben llegar al país en octubre próximo, y 20 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, del laboratorio ruso Gamaleya, que espera recibir a fines de este año.

También ha suscrito acuerdos para recibir durante el próximo año otros 35 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y 20 millones de dosis de la vacuna de Moderna.

PRESENCIA DE LA VARIANTE DELTA

En medio del avance de la campaña de vacunación, tanto las autoridades sanitarias como expertos alertan que el proceso debe acelerarse ante la posible tercera ola que, según indican, puede ser generada por el avance de la variante delta, originaria de la India.

Al respecto, el investigador Pablo Tsukayama señaló en la emisora RPP que los datos del Instituto Nacional de Salud (INS) indican que la variante delta ya es la predominante en el país, al llegar al 50 % de los casos registrados actualmente.

Esta variante está presente en Perú desde junio pasado y aún no ha causado un gran impacto en el incremento de casos, pero Tsukayama recordó que su prevalencia marcó el inicio de una nueva ola en otros países, aunque dijo que "siempre es difícil hacer predicciones".

Aunque Perú reporta más de 199.000 fallecidos y 2,16 millones de casos desde el inicio de la pandemia, el impacto de la enfermedad ha disminuido notoriamente en las últimas semanas y actualmente alcanza porcentajes similares a los más bajos de la primera ola.

A pesar de ello, el Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se detectaron 489 casos y hubo 15 fallecidos, mientras que otras 3.745 personas permanecen hospitalizadas, 1.034 de ellas en unidades de cuidados intensivos (UCI).