Pellegrini, en "el convencimiento de estar en el camino correcto"

El entrenador chileno del Real Betis, Manuel Pellegrini (i), durante el partido de LaLiga Santander, correspondiente a la quinta jornada. EFE/Raúl Caro Cadenas

Sevilla (España), 22 sep (EFE).- El entrenador del Real Betis español, el chileno Manuel Pellegrini, ha declarado este miércoles en rueda de prensa que tiene "el convencimiento de estar en el camino correcto" y que espera mejorar "evitando errores puntuales, penaltis y expulsiones".

Pellegrini ha insistido en que al Betis lo lastran "errores evitables", por lo que cree en la receta de "mantener la misma línea pero con más precisión y más puntería", lo que espera que le sirva para doblegar mañana a Osasuna, cuya "intensidad lo hace un equipo complicado, sobre todo su casa: hay que tener cuidado con su juego directo", avisó.

El técnico santiaguino no recuperará mañana al central Marc Bartra, pese a que hoy se ha entrenado con el grupo, y también faltarán en esa línea el sancionado Germán Pezzella y Víctor Ruiz, quien "hizo los exámenes médicos" y "será baja un mes o algo más", ya que sufre "una lesión" muscular "importante".

Pellegrini lamentó la ausencia de Pezzella porque "no fue con la intención de hacer daño" a Aleix Vidal en la acción que motivó su expulsión, que es "una jugada para amarilla" porque "golpea al balón", si bien "las consecuencias fueron grandes" porque le produjo una aparatosa brecha en la tibia al jugador del Espanyol.

El preparador bético, que espera que el extremo mexicano Diego Lainez "esté plenamente integrado la semana que viene", alabó a su gran estrella, el francés Nabil Fekir, quien "ha cambiado su juego".

"Cada vez está más cerca del área, le gusta tener el balón" y ahora debe "hacer una serie de goles que en los dos últimos años no hizo. Ojalá los consiga con las ocasiones que ahora tiene", dijo sobre Fekir.

Pellegrini negó que esté "haciendo alternancia" entre sus porteros "por un problema de rendimiento", sino que es un puesto "como cualquier otro", en el que dispone de "veinticinco jugadores más los del filial y entre todos hay que sacar para las tres competiciones" pero insistió en que "la portería está muy bien cubierta" con su compatriota Claudio Bravo y el portugués Rui Silva, además de Joel Robles. EFE