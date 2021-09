México.- López Obrador critica la "arrogancia" de las "élites" españolas por creer que fueron a México a "civilizar"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado este miércoles a esas "élites" españolas, que con su "arrogancia" e "ínfulas de superioridad" continúan defendiendo que llegaron para "civilizar" al país, cuando lo que trajeron fue "la viruela".



"No estoy culpando a nadie, a ver, vamos debatiendo y que ya nos ayuden también en España y en otras partes, sobre todo en España, porque todavía los libros de texto les enseñan que vinieron a civilizarnos y nosotros queremos mucho, mucho, mucho al pueblo español, un pueblo trabajador, honesto, un pueblo hermano", dice.



"Pero esto no tiene que ver con el pueblo español sino con las élites que tienen una arrogancia, ínfulas de superioridad, no saben ser humildes, pero de todas maneras los respetamos mucho y que viva España y que viva México", matiza.



Estas declaraciones sobre el papel que los españoles ejercieron tras su llegada a América han tenido lugar mientras el presidente mexicano hablaba sobre el plan de vacunación en México, celebrando los logros científicos que han permitido que en menos de un año se hayan podido desarrollar varias vacunas contra el coronavirus.



"Hay empresas farmacéuticas a las que les agradecemos mucho porque la verdad lo que hicieron fue excepcional: tener una vacuna en un año, que resultó eficaz y que ha salvado millones de vidas es para Premio Nobel, son candidatos para nosotros a ser reconocidos", ha destacado.



"Ahora que se generó la polémica sobre conquista o fusión de culturas y durante mucho tiempo se manejó, por eso es muy bueno lo que está pasando en México, 'que vinieron a civilizarnos', cuando este país se creó hace miles de años y florecieron grandes civilizaciones y grandes culturas", ha dicho López Obrador.



"Qué adelantos tuvimos, sí a la universidad, sí a la imprenta, sí a otras cosas, desde luego, pero cuando llegaron los conquistadores lo que es México hoy contaba con 16 millones de habitantes y tres siglos después México apenas tenía 8 millones porque se trajo la viruela y en tres siglos ni siquiera fueron capaces de crear una vacuna, lo que ahora llevó un año", ha añadido.



"¿Entonces dónde está el adelanto? ¿Cuál es la esencia de la civilización? ¿Qué es lo principal? El ser humano y, si en vez de aumentar la población se redujo, ¿Dónde está el progreso?", se ha preguntado el presidente mexicano.