Merckx: "Evenepoel corre para sí mismo"

Redacción deportes, 22 sep (EFE).- Eddy Merckx, la leyenda belga del ciclismo mundial, no ha tenido reparos en criticar la estrategia del técnico de su país ante el Mundial en ruta del próximo domingo al dudar de la elección de Remco Evenepoel, "un ciclista que corre para sí mismo".

Bélgica partirá como una de las grandes favoritas al título en el Campeonato del Mundo de Ruta del domingo en Flandes, donde contará con la baza de Wout Van Aert y Evenepoel como teórico número 2.

Así lo muestran los planes del técnico Sven Vanthourenhout que han hecho reaccionar a Merckx.

"Si realmente solo hay un líder, entonces no debería traer a Remco Evenepoel al equipo. Él corre principalmente por sí mismo, lo vimos en la carrera olímpica en ruta. En Tokio, no pensé que la selección estuviera bien hecha", comenta Merckx en Het Nieuwsblad.

Según Merckx, en Tokio hubo ciclistas que no estaban en forma, como Greg Van Avermaet, quien pasó dificultades en el Tour de Francia, y añadió que otros como Mauri Vansevenant "es bueno pero aún muy joven, y añadió que Van Aert "se encontró demasiado solo en la final ”.