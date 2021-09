Mary Keitany, ganadora de los 7 grandes maratones, se retira

London (United Kingdom).- (FILE) - Kenya's Mary Keitany wins the Woman's Elite race in a world record time of 02:17.01 at the finishing line of the London marathon in the Mall, London, Britain, 23 April 2017 (reissued 22 September 2021). Marathon world record La keniana Mary Keitany, en una imagen de archivo. EFE/EPA/SEAN DEMPSEY

Redacción deportes, 22 sep (EFE).- La keniana Mary Keitany, ganadora de los 7 grandes maratones del mundo, ha anunciado su retirada a los 39 años de edad, después de una carrera exitosa que le dio 3 títulos en Londres y 4 en Nueva York y una mejor marca en los 42.195 km de 2h.17.01.

“Después de mi exitoso 2019, cuando tuve buenos resultados, incluido el segundo lugar en Nueva York, tenía la esperanza de seguir siendo muy competitiva a nivel internacional durante varios años más, a pesar de que ya tenía treinta y tantos años. Sin embargo, me entristece decirlo, una lesión en la espalda que sufrí a fines de 2019 me hizo plantearme la retirada", ha señalado.

Keitany no pudo recibir el tratamiento adecuado en Europa debido a las restricciones de viaje relacionadas con la pandemia y tras sufrir una recaída cuando parecía que había superado las molestias la decisión "de decir adiós fue definitiva".

La atleta atrajo la atención mundial por primera vez en 2007 con una serie de buenas actuaciones en Europa en medios maratones que luego le valieron un lugar en el equipo de Kenia en el Campeonato Mundial de medio maratón de ese año. Una medalla de plata y uno por equipos la colocó entre las mejores corredoras en ruta.

Incluso la keniana hizo dos parones en 2008 y 2013 para dar a luz sus hijos. Jared y Samantha.

"En cuanto al futuro, no he decidido completamente mis planes, pero quiero pasar más tiempo con mi familia. Mis hijos tienen actualmente mente 13 y 8 años. Además, estoy involucrada con algunas organizaciones benéficas locales, concluyó Keitany.