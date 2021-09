Manuel Velasco, primeras palabras tras la retirada de su madre: "Se merece descansar y disfrutar de la vida"

22-09-2021 Manuel Velasco EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 22 (CHANCE)



Gran apoyo de Concha Velasco y uno de los artífices de su retirada definitiva de los escenarios para que por fin tenga un merecido descanso y disfrute de su familia a sus 82 años, Manuel Velasco ha vivido este martes en Logroño uno de los días más emocionantes de su vida, ya que el adiós de su madre se ha producido además con una obra escrita por él, 'La habitación de María'.



Inseparable de la actriz, Manuel era el encargado de entregarle tras la función un reconocimiento a toda su carrera y un gran ramo de flores, fundiéndose en un cariñoso abrazo con su madre tras haberse subido por última vez a un escenario.



Un momento que visiblemente emocionado, el escritor comentaba a su salida del teatro, impresionado por el inmenso cariño que el público riojano ha demostrado a su madre: "Ha sido muy bonito y emocionante". "A mí se me ha puesto la carne de gallina, os lo digo de verdad, mi madre lleva 60 años subida a un escenario, ha sido un final precioso, a la gente le ha gustado la función y le ha gustado ella que es lo importante", añadía, sin negar que Concha siempre tendrá el gusanillo de volver al teatro pero convencido de que "todo llega en la vida".



"Es ley de vida. La queremos tener cerquita, con nosotros. Ella seguirá haciendo alguna cosa en televisión, alguna entrevista, algún homenaje, pero el teatro ya tocaba despedirse. Ha llegado el momneto", ha explicado, dejando claro que esta retirada no es total sino solo de las tablas, y que queda Concha para rato.



Muy pendiente de su madre, Manuel asegura que ahora "se merece descansar, estar con la familia y disfrutar de la vida. Mi madre ha trabajado mucho como tantísimos españoles, pero ya toca que descanse y que esté tranquila". "Toca disfrutar de su nieto, de su perrita, poder ir a ver el teatro. Creo que es lo que ya toca y por eso los hijos nos hemos empeñado en hacerlo", ha desvelado.



Emocionadísimo por el cariño que le tiene la gente a Concha, su hijo mayor ha confesado que "me siento terriblemente orgulloso de la madre que tengo. Ha sido un día precioso y muy especial". Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!