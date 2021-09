Los haitianos de Miami se sienten traicionados por las expulsiones de sus compatriotas

Personas protestan contra la deportación de haitianos, este 22 de septiembre de 2021, en Miami, Florida. EFE/Cristóbal Herrera

Miami, 22 sep (EFE).- La comunidad haitiana de Miami se mostró este miércoles "traicionada" y "avergonzada" del Gobierno del presidente Joe Biden por las expulsiones de sus compatriotas que llegaron a la frontera con Texas y lo urgieron a detenerlas de inmediato durante una protesta frente a una oficina de Inmigración.

Marleine Bastien, directora ejecutiva del grupo comunitario haitiano FANM, además dijo a Efe que urgía al Gobierno Biden a enjuiciar a los agentes de la patrulla montada de inmigración que recibieron con latigazos a los haitianos en Del Río (Texas).

"Ellos necesitan ser enjuiciados", aseguró la líder de FANM, organización que promovió la manifestación.

Con pancartas de "La vidas de los haitianos importan", "alto a las deportaciones" y "Ayuda humanitaria para los haitianos", decenas de haitianos protestaron frente a una oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) aledaña al vecindario de la Pequeña Haití.

La demócrata Christine Olivo, que aspira al Congreso de EE.UU., dijo a Efe que Biden está más preocupado por lo que dicen los republicanos que por cumplir las promesas que hizo cuando visitó la Pequeña Haití.

Olivo, de origen haitiano, criticó que los miles de haitianos que viajaron más de "tres semanas" en busca de refugio en Estados Unidos recibieran "latigazos en la espalda" de parte de oficiales de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas (CBP) en vez de "agua, comida, refugio y ayuda médica".

Al lamentar las imágenes "de mujeres embarazadas dando a luz debajo de un puente fronterizo y de hombres con sus hijos al hombro cruzando el Río Grande (Río Bravo)", la activista subrayó que los ceca de tres millones de haitianos que viven en este país, "la mayoría en el sur de Florida", seguirán presionando al Gobierno del demócrata Biden para que cumpla sus promesas.

Presionado por las críticas y las imágenes devastadoras en Del Río, donde acampan debajo de un puente internacional unos 15.000 haitianos, el Gobierno Biden ha dejado a miles de ellos en libertad, según señalaron hoy medios de prensa.

Para aliviar el hacinamiento en ese sitio el Gobierno ha estado trasladándolos a otros lugares del estado para los trámites de migración, precisaron.

TRUMP RACISTA, BIDEN RACISTA

Olivo, así como otros líderes comunitarios, solicitaron durante la protesta detener de inmediato las expulsiones, ampliar la cuotas de refugiados haitianos "con un número específico" y rescindir de una vez por todas el título 42, que permite la deportación automáticamente en la frontera sin permitir a los inmigrantes presentar una solicitud de asilo.

"Cuando (el expresidente) Donald Trump hizo cumplir el racista título 42 lo llamamos racista, entonces cuando la administración Biden hace cumplir el título 42, ¿cómo lo llamamos?: racista", manifestó Olivo.

Por su parte la líder de la organización humanitaria haitiana Family Action Network Movement (FANM) dijo a Efe que piden a Biden un alivio migratorio humanitario para todos los refugiados haitianos, así como su reubicación, y también involucrar inmediatamente a la sociedad civil en Haití para encontrar una solución a la crisis.

"Hoy me siento traicionada" por el presidente Biden, dijo por su parte la concejal de Miami Gardens Linda Julien al recordar una visita del demócrata a Miami.

"Mirando las imágenes de lo que está pasando en la frontera, me siento herida, estamos cansados y no vamos a olvidar, todo lo que pedimos es el debido proceso para los haitianos, dignidad, usted es el presidente, usted tiene el poder, haga algo y hágalo ahora", subrayó.

"Lo que hemos presenciado en los últimos días es despreciable, inhumano y se parece a una página del libro de jugadas de Trump (2017-2021)", señalaron por su parte los grupos proinmigrantes Alianza Américas y Presente.org.

Cuando los refugiados haitianos "son recibidos con latigazos por agentes de la Patrulla Fronteriza, amontonados en aviones y deportados a Haití" es que hay "un sistema de inmigración arraigado en la supremacía blanca", agregaron.

"El trato de la administración Biden a los refugiados haitianos y centroamericanos es despreciable", dijeron.