López Obrador ve condiciones "inmejorables" para que EEUU apoye en migración

Fotografía fechada el 16 de septiembre del 2021 del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. EFE/ José Méndez

Ciudad de México, 22 sep (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que existen condiciones "inmejorables" para suscribir junto con Estados Unidos un buen convenio para el desarrollo de América Latina y el Caribe y enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, bienestar y empleo, especialmente en países de Centroamérica.

"Hay condiciones inmejorables como para suscribir un buen convenio para el desarrollo de América Latina y el Caribe y en particular con los países de Centroamérica", dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Al ser cuestionado sobre la carta que envió hace unos días a su homólogo, Joe Biden, en la que pide apoyo para afrontar la crisis migratoria en la región, López Obrador afirmó que tiene esperanza en que el mandatario estadounidense acepte su propuesta.

"Tengo esperanza. Yo veo que el presidente Biden es sensible y tiene interés en atender el problema de fondo", aseguró.

Señaló que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha mostrado interés en el tema e incluso se trasladó a la frontera sur para ver cómo puede ayudar a convencer en Estados Unidos para que se apliquen estas acciones.

También reconoció el trabajo que encomendó Biden a la vicepresidenta, Kamala Harris, y dijo que ya no quiere que existan medidas represivas para afrontar la migración.

"Ya basta de querer arreglar un problema social con medidas coercitivas. Nosotros no queremos helicópteros artillados. Lo que queremos es que la gente tenga recursos", afirmó.

El presidente afirmó que de aceptar la propuesta, incluso el Gobierno mexicano podría asesorar sobre cómo implementar los programas Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro, con los cuales se crearían 240.000 empleos en seis meses, en Guatemala, Honduras y El Salvador.

"Es lo que propongo yo. Nosotros los ayudamos en esto", puntualizó.

Asimismo, cuestionó al senado de Estados Unidos por la tardanza que ha tenido para atender sus propuestas pues aseguró "esto es un plan de emergencia".

"¿Por qué no ordenamos el flujo migratorio, si se necesita?", cuestionó y recordó que tomar decisiones al respecto es importante ya que tanto Estados Unidos como Canadá requieren fuerza de trabajo que países de América Latina y el Caribe les pueden proporcionar.

La región lidia con un flujo migratorio histórico, con 147.000 indocumentados detectados en México de enero a agosto, el triple de 2020, y un récord de 212.000 indocumentados detenidos solo en julio por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos.