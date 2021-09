Llegada del otoño no dará tregua a amenazas climáticas extremas

Firefighters attempt to protect a home near Santa Claus Drive during the Caldor Fire near Meyers, California, U.S., on Tuesday, Aug. 31, 2021. California's Caldor Fire moved closer to a popular alpine tourist destination in Northern California on Monday, prompting officials to order the evacuation of the resort town of South Lake Tahoe.

(Bloomberg) -- El sol cruzó el ecuador a eso de las 3:21 p.m. en Nueva York, lo que significa que el verano terminó y comenzó el otoño en el hemisferio norte, el cambio marca, también, el comienzo de un nuevo y peligroso capítulo en la temporada de huracanes del Atlántico.

Durante el otoño, la actividad en el Atlántico comienza a desplazarse de la región frontal de la costa de África hacia el Caribe occidental, y el patrón climático de América Central comienza a tener una mayor influencia sobre la creación de tormentas. Es en estas cálidas aguas cerca de Jamaica donde nació el huracán Sandy hace una década.

Antes de que llegara el otoño había ya una amenaza creciente de una serie de tormentas eléctricas cerca de Cabo Verde en el Atlántico central que podría convertirse en Sam, la tormenta con nombre número 18 de la temporada. Si eso sucede, 2021 empataría como el quinto año con más huracanes desde 1851.

Una mejor tecnología ha permitido a los meteorólogos nombrar más tormentas, “pero de cualquier forma que se mire, hemos tenido muchas más este año”, dijo Phil Klotzbach, autor principal del pronóstico de huracanes estacionales de la Universidad Estatal de Colorado.Siete tormentas, incluido el mortal huracán Ida que devastó la costa del Golfo de EE.UU. y Nueva York hace unas tres semanas, han azotado a EE.UU. en esta temporada.

Otras amenazas

A medida que cambian las estaciones, lo que sucede en el Atlántico no es la única amenaza. Los mercados agrícolas en Norteamérica, Asia y Europa estarán observando de cerca las heladas invasoras que pueden dañar los cultivos en maduración que esperan ser cosechados. Los operadores de energía pasarán de estar preocupados por los grados día de calefacción a grados día de enfriamiento, y los acondicionadores de aire darán paso a los calentadores como los principales consumidores de energía y combustibles. El hielo en el Océano Ártico está alcanzando su cantidad más baja del año. El otoño probablemente será moderado en gran parte de EE.UU., aunque es probable que la mayoría de las áreas, excepto el noroeste del Pacífico y las Grandes Llanuras superiores, experimenten temperaturas más cálidas de lo normal hasta diciembre, según el pronóstico estacional del Centro de Predicción del Clima de EE.UU.

En California, la temporada de incendios forestales se extenderá en el calendario. Hasta el 19 de septiembre, 7.575 incendios han consumido cerca de 1 millón de hectáreas, por encima del promedio de cinco años, aunque menos que los 1,5 millones de hectáreas del año pasado, según el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, comúnmente llamado Cal Fire.

El cambio de estación en California trae vientos que comienzan a soplar desde el este y conducen aire cálido y seco a través de sus cadenas montañosas. Llamados vientos del Diablo en el norte y vientos de Santa Ana y Sundowners en el sur, se sabe que estos provocan tremendos incendios en todo el estado dorado año con año.

Nota Original:Fall’s Arrival Won’t Bring Respite to Extreme Weather Threats

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.