Lefevere:"¿Formar un equipo femenino? No soy un centro social

Redacción deportes, 22 sep (EFE).- Patrick Lefevere, director general del Deceuninck Quick Step mostró sus reticencias a la posibilidad de crear un equipo femenino al dudar del nivel actual del ciclismo en su país y asegurando que él no es "un centro de asistencia social".

Mientras se disputa el Campeonato del Mundo de ciclismo en Flandes, Patrick Lefevere se refirió al ciclismo femenino y la posibilidad de crear un equipo dirigido por él´.

"¿Cuándo voy a formar un equipo femenino?. Cuando haya suficientes corredoras buenas en Bélgica. No necesariamente tiene que ser un equipo belga típico, pero desafortunadamente no veo a estas ciclistas belgas", aseguró el veterano dirigente en LNH sportcast.

El técnico belga se refirió a una carrera que estuvo presenciando en Italia.

"Estaba siguiendo una carrera en Italia. Ganó Elisa Longo Borghini y la primera belga entró en el puesto 40 a 5 minutos", comentó en referencia al Trofeo Alfredo Binda disputado el pasado mes de marzo.

"No tengo la experiencia, el tiempo, el dinero o la inclinación para invertir. Además, con el debido respeto, yo tampoco soy un centro de acción social", afirmó.

En definitiva, Lefevere, admitió que tampoco tiene ganas de invertir en un proyecto incierto.

