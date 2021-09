Latinoamérica.- La bioenería sostenible, alternativa para la sociedad y los sectores económicos de América Latina

22-09-2021 Los participantes en el Congreso Internacional de Bioenergía. POLITICA ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN AVEBIOM



El Congreso Internacional de Bienergía #CIB21, organizado por la Asociación Española de la Biomasa (Avebiom) en el marco de Expobiomasa 2021, está mostrando el estado actual de la bioenergía en Iberoamérica y los procesos en desarrollo que convertirán a la biomasa en una energía sostenible, eficiente y asequible para la sociedad y los distintos sectores económicos de América Latina.



El #CIB21 cuenta con la colaboración de CYTED, el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, y, en el día de hoy, ha acogido las presentaciones de ponentes de universidades y centros tecnológicos de Uruguay, Perú, Paraguay, Brasil, Ecuador, México y España.



Borja Velázquez, coordinador de la red Iberomasa de CYTED y de las sesiones dedicadas a América en el congreso, ha destacado el trabajo conjunto realizado por los investigadores de los países que conforman la red, "una herramienta esencial para el desarrollo y la obtención de los mejores resultados", y cuyas conclusiones se presentan a lo largo del #CIB21.



Velázquez ha añadido que los esfuerzos realizados deben convertirse en "incentivos para trabajos futuros e impulso para el emprendimiento empresarial y fuente de desarrollo económico" ya que la producción y uso de biocombustibles contribuye a sostener la sociedad iberoamericana tanto desde el punto de vista energético como de desarrollo de las zonas rurales.



En este sentido, los ponentes han coincidido en la enorme trascendencia de lograr que el aprovechamiento de la biomasa como fuente de energía sea cada vez más sostenible y su valorización más tecnificada para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Iberoamérica.



Algunos de los retos a abordar son la sustitución de la tradicional leña con escaso control de calidad por biocombustibles sólidos normalizados y el recambio de calefactores antiguos e ineficientes por otros más modernos y causantes de menores emisiones.



Como también lo es la producción de biocombustibles líquidos y gaseosos a partir de desechos para una movilidad más limpia.



En paralelo, el #CIB21 ha acogido otras dos sesiones sobre temas de gran relevancia para el futuro del sector de la bioenergía: la sostenibilidad de la biomasa y la inminente aplicación de los requisitos establecidos por la RED II en los estados miembros de la UE, y el reto de la digitalización de las empresas de la bioenergía.



En la sesión sobre sostenibilidad han intervenido ponentes de las organizaciones Bioenergy Europe y PEFC y del sistema de certificación de la sostenibilidad de la bioenergía, SURE, junto con las dos primeras empresas certificadas en Europa, las españolas ENCE y ENSO.



Pablo Rodero, responsable de proyectos europeos de Avebiom y presidente actual del European Pellet Council, ha moderado la sesión y resume que "el sector de la biomasa acoge de buen grado el cumplimiento de requisitos de sostenibilidad, pero siente incertidumbre al ver que ya se está pensando en la RED III cuando aún no se ha traspuesto al ordenamiento jurídico nacional la RED II."



En España, la legislación vigente regula que los aprovechamientos de biomasa forestal y agrícola se realicen de forma planificada, "lo que asegura su sostenibilidad", ha afirmado, a lo que ha añadido que las empresas más grandes -de más de 20 MW con biomasa y de más de 2 MW con biogás- asumen que tarde o temprano tendrán que certificarse en algún sistema voluntario, como SURE, "pero hay que prestar atención también a los agentes de la cadena de valor más pequeños, con más dificultades para acometer este proceso".