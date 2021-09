Latinoamérica.- El CAC y reguladores iberoamericanos impulsarán recomendaciones contra 'fake news' de vacunas

12-05-2014 Sede del CAC POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA CAC



La Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica (Prai) elaborará dos recomendaciones para combatir la desinformación sobre las vacunas, que tomarán como base los textos redactados por el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) y otras entidades.



Se trata de una de las conclusiones de la jornada telemática de este martes coorganizada por el Prai y el CAC, en la que han participado reguladores audiovisuales, profesionales de la medicina, agencias de 'fact check' y periodistas, informa este miércoles el CAC en un comunicado.



El presidente del CAC y vicepresidente de la Prai, Roger Loppacher, ha asegurado que la información basada en evidencias médicas y científicas es indispensable y ayuda a tomar decisiones fundamentadas.



"La desinformación que prolifera especialmente en la red sobre Covid-19 y sobre las vacunas, en cambio, crea confusión en la ciudadanía en un momento de especial vulnerabilidad e incertidumbre. Y eso puede tener consecuencias en la salud pública", ha subrayado.



Por eso, ha defendido que los medios de comunicación pueden contribuir a aumentar la confianza vacunal de la población y hacer frente a la desinformación.



Para elaborar las recomendaciones, la Prai adaptará y enriquecerá los textos impulsados por el CAC, y que recogen que existe un consenso científico, demostrable empíricamente, sobre la seguridad y los beneficios de la vacunación.



Las recomendaciones --unas destinadas a los medios y otras al público general-- piden, en el caso de los medios, tener un cuidado especial con las denominadas historias humanas, para no elevar a categoría general una anécdota o caso concreto, y advierten de que un acontecimiento adverso después de la vacunación es cualquier hecho médico que sigue a la vacunación y que no tiene necesariamente una relación causal con el uso de la vacuna.



El texto destaca que, en beneficio de la salud de la población, una información equilibrada no significar "poner en términos de igualdad" las voces científicas y las del negacionismo, sino darles el peso que se deriva del aval científico que tienen.



Respecto a las recomendaciones destinadas al público en general, elaboradas junto a la Plataforma per a l'Educació Mediàtica, se centran en cómo detectar las 'fake news' sobre las vacunas, y proponen informarse en profundidad y no limitarse a los titulares.