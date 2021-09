La Premier League parará cinco semanas por la disputa del Mundial de Catar

Imagen del Tottenham-Chelsea del pasado domingo. EFE/EPA/Neil Hall.

Londres, 22 sep (EFE).- La Premier League parará el 12 de noviembre y se reanudará el 'Boxing Day', el 26 de diciembre, para que se pueda disputar el Mundial de Catar de 2022.

La competición inglesa permitirá que los jugadores se ejerciten con sus selecciones una semana antes del comienzo del torneo, que comienza el 21 de noviembre, y regresarán, aquellos que disputen la final, a menos de diez días de que vuelva a reanudarse la Premier.

La decisión se tomó este miércoles en una reunión entre los 20 clubes de la Premier League en Londres, donde también se acordó que la próxima temporada comience una semana antes, el 6 de agosto, y termine más tarde, a finales de mayo.

No han faltado las voces que criticaran el Mundial en invierno, como la del dueño del Aston Villa, Christian Purslow, que le aseguró a Sky Sports que es una "idea loca".

"No veremos ningún partido de Premier League entre noviembre y diciembre. Me preocupa el bienestar de los futbolistas, pero también nuestros aficionados, que van a echar de menos el fútbol durante cinco semanas", apuntó Purslow.