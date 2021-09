La ministra chilena de la Mujer descarta reabrir ahora el debate sobre el aborto

La ministra chilena de la Mujer, Mónica Zalaquett (i), de visita en España, participó hoy en la Tribuna organizada por EFE y Casa de América, en la que repasó la situación de las mujeres en su país. EFE/Javier Lizón

Madrid, 22 sep (EFE).- La ministra chilena de la Mujer, Mónica Zalaquett, afirmó este miércoles en Madrid que el Ejecutivo de Sebastián Piñera no se plantea reabrir el debate sobre el aborto fuera de las tres causales permitidas, y que hay otros temas que también son prioritarios para avanzar en la agenda del Gobierno, aunque no descarta que se vuelva a plantear de aquí a algunos años.

Zalaquett, de visita en España, participó hoy en la Tribuna organizada por EFE y Casa de América, en la que repasó la situación de las mujeres en su país y desgranó los proyectos a favor de la igualdad y la lucha contra la violencia de género que está desarrollando al frente del Ministerio.

La posibilidad de ampliar la actual ley del aborto solo bajo tres causales -riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal o violación-, que surgió del segundo mandato de la progresista Michelle Bachelet (2014-2018), "se discutió ya en profundidad hace unos años y permitió avanzar en la ley que hoy nos rige. Actualmente no está en la agenda del presidente Piñera y también creemos que llevamos muy poco tiempo con una ley que ha sido capaz de dar respuestas", indicó Zalaquett en la Tribuna.

La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados de Chile rechazó el pasado 9 de agosto un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto dentro de las primeras 14 semanas de gestación sin causales.

El proyecto, ingresado en agosto de 2018 por diputadas de oposición al Gobierno y cuya discusión fue retomada en enero de este año, contó con seis votos a favor y siete en contra.

A pesar de todo, Zalaquett no cerró la puerta a que "de aquí a unos años más" se pueda volver a discutir, "pero hoy en día tenemos una variedad de temas que también son prioritarios".

"Como sociedad tenemos muchas demandas, y esta es una de ellas", dijo la ministra, y "nosotros tenemos la convicción como Gobierno de que todos los temas tienen que ser debatidos, pero tiene que hacerse en las instituciones".

Zalaquett aseguró que Chile "necesita ir paso a paso en las transformaciones conforme vayan evolucionando las sociedades".

"Quizá en un tiempo más se vuelva a debatir, pero hoy día no está en nuestra agenda", zanjó.