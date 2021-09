La IX Copa de Jerez aúna vinos de tradición, innovación y gastronomía puntera

Fotos de la edición del año pasado de la Copa de Jerez facilitadas por la organización. SOLO USO EDITORIAL

Madrid, 22 sep (EFE).- La conexión entre los vinos de Jerez y la gastronomía internacional más puntera volverá a tener su escenario en la novena Copa de Jerez, que se celebrará el 9 y 10 de noviembre, con el concurso gastronómico con ocho países participantes, un foro de debate y la presencia de más de 200 marcas vinícolas.

Con un jurado presidido por Josep Roca, sumiller del triestrellado El Celler de Can Roca (Girona), la Copa de Jerez volverá a demostrar la "gran versatilidad" de los vinos de Jerez "abrazados por la cocina" gracias al trabajo conjunto de algunos de los mejores cocineros y sumilleres del mundo, que han superado una difícil fase clasificatoria para demostrar que "cuando la cocina escucha al vino es mucho más rica y se crea una gastronomía en mayúsculas", indicó en una rueda de prensa telemática.

Parejas formadas por un cocinero y un sumiller de los restaurantes Venta Moncalvillo (España), Klinker (Alemania), Paul de Pierre (Bélgica), Esmee (Dinamarca), Mercado Little Spain (de los españoles José Andrés y Ferran y Albert Adrià en Estados Unidos), De Librije (Países Bajos), The River Café (Reino Unido) y Selfie (Rusia) competirán por la mejor combinación de platos y jereces en la final internacional el 9 de noviembre en el Teatro Villamarta (Jerez, Cádiz).

"Hay muchísimo trabajo detrás de esos platos, una progresión en el conocimiento no sólo de la integración sólido-líquido, sino de conocimiento de la rabiosa actualidad de los vinos de Jerez", destacó Josep Roca en la presentación.

Además del prestigioso concurso internacional, se celebrará los dos días un foro con la participación, entre otros, de los sumilleres Carlos Echapresto (Venta Moncalvillo, La Rioja), Jorge Thuillier (Kabuki Wellington, Madrid), Robert Tetas (Sobretablas, Sevilla) y Miguel Ángel Millán (DiverXO, Madrid), además de los cocineros Ricardo Sanz (Grupo Kabuki) y Eduard Xatruch (Disfrutar, Barcelona).

Y las bodegas del marco de Jerez expondrán sus vinos, nuevos y tradicionales, en una muestra con más de 200 etiquetas.

Por ello, aunque habrá una retransmisión en línea dirigida especialmente a alumnos de hostelería de toda España, el presidente del Consejo Regulador del Jerez, César Saldaña, recomendó asistir a esta IV Copa de Jerez, "uno de los grandes acontecimientos gastronómicos del mundo por divulgación, competición y aprendizaje, en el que se habla de comer, beber y amar Jerez".

Ha añadido que la hostelería será protagonista de este evento "porque es un sector que lo ha pasado mal" y constituyen "nuestras manos y nuestros pies en el mundo del vino, al conectarnos con nuestros consumidores en el ámbito gastronómico".

La Copa de Jerez cuenta con el respaldo del ICEX, en cuyo nombre habló Elisa Carbonell para destacar que esta edición se ha convertido, por culpa de la pandemia, en "la de los retos", aunque se han conseguido "superar muchos obstáculos" para mostrar "una unión entre vinos, gastronomía y turismo a nivel internacional" sin precedentes.